Путин поручил подготовить проект по патриотическому воспитанию

В России появится проект по патриотическому воспитанию, такое поручение дал президент по итогам заседания оргкомитета "Победа".

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации будет подготовлен в рамках нацпроекта "Образование". Поручение дано Министерству просвещения, подготовить проект нужно будет совместно с Министерством науки и высшего образования, Минкультуры и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и общественными объединениями.

Представить проект нужно до весны.