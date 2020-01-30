Путин поручил проработать создание единой базы жертв репрессий

Президент поручил своей администрации до 1 октября проработать возможность создания единой базы данных жертв политических репрессий.

"Рассмотреть совместно с Росархивом, ФСБ России, МВД России и ФСИН России вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий и представить соответствующие предложения", - следует из опубликованного на сайте Кремля перечня поручений по итогам встречи с Советом по правам человека.

С такой просьбой на заседании обратился директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. В пример он привел базу Минобороны по погибшим бойцам. "То, что здесь нужно поработать над совершенствованием всех процедур нормативной базы, я не сомневаюсь. Но сделать это нужно очень аккуратно, потому что такой беспрепятственный доступ к архивным материалам... Здесь есть и риски большие. Мы знаем, как работало НКВД в 1930-е годы, и не всегда родственникам может быть приятно открыть дела своих предков. Это может быть и компрометирующая информация, надо к этому относиться очень бережно", - сказал тогда президент. "Надо быть очень аккуратным с этой информацией, можно такие штампы наложить на людей - из поколения в поколение пойдет", - добавил он, не исключив, впрочем, что некоторая либерализация доступа возможна.