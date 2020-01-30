Путин поручил проработать вопрос об усилении ответственности за оскорбления

Президент поручил администрации Кремля совместно с правительством рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и о совершенствовании механизмов опровержения.

Срок - 1 июля. Поручения даны по итогам заседания Совета по правам человека. Тогда Владимир Путин согласился с критикой чиновников, которые хамят и оскорбляют людей. А также предложил подумать, как отрегулировать нормативную базу.

До лета Генпрокуратура совместно с Роскомнадзором и Верховным судом должна проанализировать правоприменительную судебную практику по делам о защите чести и достоинства в связи с распространением в интернете информации, порочащей честь и достоинство граждан, и представить предложения.