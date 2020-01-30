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30.01.2020 18:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы

Текст: Кира Латухина (Красногорск)

Перед законом все должны быть равны, и нужно строже подходить к чиновникам, которые позволяют себе хамство в адрес граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Подмосковье.

"Мы не защищены, нет закона, который помог бы нам", - пожаловался один из участников и предложил принять закон о противодействии хамству.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Я знаю об этой проблеме, знаком с соцопросами, - ответил Владимир Путин. - У нас есть законы, которые защищают честь и достоинство любого. Перед законом должны быть все равны".

"Строже надо подходить к тем, кто хамит, но занимает должностное положение", - убежден глава государства. И действующий закон это позволяет. Надо "выметать таких людей" со службы, призвал он.

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