Путин призвал "выметать" хамов с госслужбы

Перед законом все должны быть равны, и нужно строже подходить к чиновникам, которые позволяют себе хамство в адрес граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью в Подмосковье.

"Мы не защищены, нет закона, который помог бы нам", - пожаловался один из участников и предложил принять закон о противодействии хамству.

"Я знаю об этой проблеме, знаком с соцопросами, - ответил Владимир Путин. - У нас есть законы, которые защищают честь и достоинство любого. Перед законом должны быть все равны".

"Строже надо подходить к тем, кто хамит, но занимает должностное положение", - убежден глава государства. И действующий закон это позволяет. Надо "выметать таких людей" со службы, призвал он.