Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам

С 40 миллионов до миллиарда рублей вырастет призовой фонд конкурса проектов местного самоуправления. Об этом президент заявил в Красногорске на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Речь зашла о награде для лучших муниципалитетов. "Нужно не просто увеличивать призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять до миллиарда рублей", - заявил Владимир Путин.

Сейчас в бюджете этого нет, поэтому глава государства обещал выделить средства из своего Резервного фонда.