Белгородка установила восемь рекордов России по тяжелой атлетике

Юная белгородская спортсменка Мария Груздова поставила восемь рекордов России по тяжелой атлетике на соревнованиях, которые прошли в городе Старый Оскол. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в первенстве принимали участие более 400 спортсменов из 53 регионов страны.

Мария - воспитанница старооскольской спортивной школы "Молодость", ее тренирует Дмитрий Водяха. В этом первенстве она стала серебряным призером, установив 8 рекордов России.

Как сообщили в правительстве области, шесть рекордов она поставила, выступив в группе среди девушек до 15 лет, еще два - среди девушек до 17 лет. Сама Груздова на три года младше всех участников в возрастной категории.