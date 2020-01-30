Билетная система городского транспорта Москвы признана лучшей в мире

Транспортный комплекс Москвы выиграл главную награду международной премии Transport Ticketing Global в номинации "Лучшая умная билетная система 2020". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

По данным ведомства, Москва боролась за первое место с крупнейшими компаниями - автобусным оператором Великобритании Arriva, транспортным оператором Германии Deutsche Bahn, оператором железнодорожного транспорта Манчестера и еще пятью претендентами.

"В основу билетной системы московского транспорта мы заложили лучшие решения, которые были в мире, и считаем, что это очень успешный проект, позволивший объединить весь городской транспорт Москвы. У пассажиров есть около 10 способов оплаты проезда. С каждым годом колоссальную популярность набирает карта "Тройка" - в 2015 году по ней осуществлялось 40% всех поездок на городском транспорте, сегодня - более 90%. Наши дальнейшие задачи - сделать карту персонализированной и дополнительно виртуальной. Карта "Тройка" продолжит развиваться и станет еще удобнее", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На московском транспорте сегодня внедрено около 10 способов оплаты проезда. Пассажиры могут воспользоваться картой "Тройка", а также носителями с ее функцией (брелоки, кольца, браслеты и т. д.) и объединенной картой ("Тройка-Подорожник", "Тройка-Стрелка", "Тройка" и банки-партнеры). Также оплатить проезд можно с помощью бесконтактных банковских карт и гаджетов - с 2019 года на турникетах 100% станций метро и валидаторах 100% парка наземного транспорта Мосгортранса, а также смартфонами со счета мобильного телефона. Кроме того, билеты можно приобрести через автоматы по продаже билетов, реализованы и другие способы оплаты. Благодаря развитию билетной системы очереди в кассах метро стали на 40% короче, в 8 раз снизилось число билетов, покупаемых у водителей наземного транспорта. Ежегодные продажи бумажных билетов с 2013 года сократились в 4,6 раза, что позволяет сохранять природу и экономить 2,5 млрд руб. в год. С 2013 года в Москве выдано более 30 млн карт "Тройка".

Отметим, что награждение прошло в Лондонском Музее естественных наук.

Кстати

Transport Ticketing Global - это крупнейшая международная премия, на которой лидеры транспортной отрасли выбирают и чествуют лучшие проекты в области развития билетных решений. В жюри конкурса были представлены опытные транспортные эксперты Великобритании, Бельгии и других стран.