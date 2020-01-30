Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту"

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов в ближайшее время перейдет в "Сельту" из Виго, выступающую в испанской Примере.

Переход нападающего сборной России и "Локомотива" может состояться уже в ближайшее время. О том, что футболист переходит в "Сельту", "Чемпионату" сообщил главный тренер команды Юрий Семин.

"Смолов переходит в аренду в "Сельту". Это общее решение руководства, тренерского штаба и самого игрока. Это будет аренда с выкупом. Всё будет зависеть от него, как он себя там проявит", - сказал Семин.

Издание также сообщает о том, что помимо клуба из Виго на Смолова также претендовал "Вильярреал", однако сам футболист отдал предпочтение "Сельте".

В нынешнем сезоне в РПЛ на счету Смолова три забитых мяча в 14-ти матчах. Всего за "Локомотив" он провел 36 матчей и забил 9 голов, тогда как в "Краснодаре" он за 75 игр поразил ворота соперников 53 раза.

В настоящее время "Сельта" в Примере идет 18-й, набрав всего 17 очков после 21 сыгранного матча.