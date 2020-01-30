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30.01.2020 20:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ханс Циммер впервые представит симфоническое шоу в Москве и Петербурге

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
"Маркшейдер Кунст", Москва, клуб "16 тонн", 1 февраля
Драма "Человек дождя" принесла Циммеру первую номинацию на "Оскар" за лучшую музыку к фильму. А взял он статуэтку за "Короля Льва". Фото: Guber-Peters Company/ Mirage Entertainment/ Star Partners II Ltd./ United Artists Драма "Человек дождя" принесла Циммеру первую номинацию на "Оскар" за лучшую музыку к фильму. А взял он статуэтку за "Короля Льва". Фото: Guber-Peters Company/ Mirage Entertainment/ Star Partners II Ltd./ United Artists
Драма "Человек дождя" принесла Циммеру первую номинацию на "Оскар" за лучшую музыку к фильму. А взял он статуэтку за "Короля Льва". Фото: Guber-Peters Company/ Mirage Entertainment/ Star Partners II Ltd./ United Artists

У этой ритмичной питерской группы, играющей рокабилли, афробит, босса-нову, румбу, сальсу, регги и ска, немецкое название, означающее "искусство проведения границ" (основатели коллектива учились в Горном институте, в учебниках и нашли столь зычное словосочетание). А еще - бойкий и неутомимый дар превращать любой концерт в яркий, ритмичный и задорный праздник. Тем более, день рождения своего основателя - певца, гитариста и автора большинства песен Сергея Ефременко. Иногда "Маркшейдер Кунст" играет и блюз, но очевидно, что в честь предстоящего события сосредоточится на более эмоциональной, драйвовой и задорной музыке.

Фото: ironmaiden.com
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Удивительно, но ска, румба и регги особенно популярны именно в Северной столице. Гитары, полный состав медной группы, гарцующие ритмы, резкий гитарный бой, ломаные ритмы… Самые известные представители стиля ныне: "Ленинград" (уже со все большим эстрадным, скоморошным уклоном) и The Hatters (с тягой и к фолку, и к пост-панку). А прежде были и "Странные игры", Pep-See, всех не перечесть.

Состав у "Маркшейдер Кунст", увы, не записывавших альбомов с 2016 года, тоже гуттаперчевый и не банальный, как и их музыка. Три гитариста, басист, экзотическая перкуссия - изобретенный на Кубе тимбалес, конгас, жаль, что уже нет клавишных и губной гармошки. Но все равно пиршество ярких и звонких мелодий, хорошего бойкого настроения наверняка гарантировано. Так же, как и исполнение главных хитов: "Красиво слева", Kvasa-Kvasa, "Счастье. Собака. Ру", "Пуля" и других. Кстати, свой день рождения Сергей Ефременко празднует еще с 24 января. Да, с такими не соскучишься.

"Мир Ханса Циммера", Москва, "ВТБ Арена" (Малая), 6 февраля; Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 8 февраля

Стоит только напомнить названия фильмов, к которым он написал музыку: "Пираты Карибского моря", "Король Лев", "Человек дождя", "Кунг-фу панда", "Темный рыцарь", "Миссия невыполнима-2", "Код да Винчи", чтобы быть уверенными в том, что Малая арена, вмещающая 14 тысяч зрителей, наверняка будет заполнена.

Фото: ООО "ЭМСИ"
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Ханс Циммер - автор очень разноплановой музыки. Сказочной и озорной, а порой и романтичной, как в мультфильме "Король Лев" (где титульную песню исполнил Элтон Джон). Героической, размашистой, а порой и фантастической, как в "Темном рыцаре" и "Гладиаторе". Загадочной и мистической в "Коде да Винчи", и драматичной, резкой, порой нежной и душераздирающей навзрыд в "Человеке дождя" (том самом, где снимались Том Круз и Дастин Хоффман). Список его саундтреков внушительный, и тур поэтому запланирован впечатляющий. В нем будет звучать не только музыка в исполнении симфонического оркестра. Зрители смогут увидеть и эксклюзивный видеоряд, включающий самые знаменитые сцены из тех фильмов, которые больше всего любит сам автор саундтреков. А среди участников шоу, кстати, заявлена и Лиза Джеррард, вокалистка легендарной группы Dead Can Dance (ее ждем к микрофону в "Гладиаторе").

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