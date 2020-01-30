Калужских пенсионеров обучили компьютерной грамоте

Новости

Педагоги из 109 городов России прошли стажировки в школах столицы 12:49
В Кузбассе двое подростков отравились неизвестным веществом 12:47
В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре 12:41
В Башкирии полицейских заподозрили в продаже данных о покойниках 12:39
В Киеве появились билборды о стратегическом сотрудничестве с Россией 12:35
В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв 12:35
В Крыму ожидают решение по скифскому золоту в марте 12:35
В ОДКБ считают необходимым развивать войска биозащиты 12:34
В России создан уникальный заменитель пластика 12:32
Эпидемиологи усомнились в точности определения очага нового коронавируса 12:30
На Алтае судебный пристав незаконно списывала долги 12:26
В Орске все школы закрыты на карантин из-за гриппа 12:25
Кардиологи выявили новую причину инфаркта миокарда 12:19
Вышел трейлер второго сезона сериала "Нарко: Мексика" 12:18
Лукашенко произвел новые кадровые назначения 12:15
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет 12:10
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу 12:06
Заплатил, но зачем? 6 самых бесполезных опций в автомобиле 12:06
Из галереи в Стокгольме похитили скульптуры Сальвадора Дали 12:03
Умер создатель "Маппет-шоу" и соратник Джорджа Карлина Джек Бернс 12:03
На Ставрополье парень жестоко убил одолжившую деньги девушку 12:02
В Коми под лед провалился трактор, достававший тонущий внедорожник 11:58
Нижегородским студентам помогут вернуться домой из Китая 11:58
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве 11:53
Вышел трейлер мюзикла по трилогии "Назад в будущее" 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
30.01.2020 12:25
Проект: В регионах

Калужских пенсионеров обучили компьютерной грамоте

29 января заместитель председателя городской думы, председатель ТОС "Площадь Московская" Сергей Павлов вручил сертификаты слушателям курсов повышения компьютерной грамотности.
Фото: Городская дума Калуги Фото: Городская дума Калуги
Фото: Городская дума Калуги

Курсы организованы на базе общественного центра территориальной общины "Площадь Московская" и рассчитаны в первую очередь на представителей старшего поколения.

Слушатели курсов изучили устройство и состав персонального компьютера, получили навыки по созданию и использованию электронной почты, работе со Skype, порталом госуслуг, работе с поисковыми системами и совершению покупок в сети интернет.

Также слушатели изучили основы компьютерной безопасности.

Фото: Городская дума Калуги
Депутаты одобрили работу самоуправления Калуги

- Летом 2019 года был создан общественный центр ТОС "Площадь Московская", - рассказал Сергей Павлов, - у нас появилась возможность проводить заседания общины, встречи с жителями, концерты, творческие вечера. Также появилась возможность проводить учебные мероприятия. Как сказал президент Владимир Путин, далеко не все пожилые люди "успевают" за временем и его требованиями, сейчас активно развиваются цифровые услуги, которые востребованы в том числе и пожилыми людьми: функционирует портал госуслуг, через интернет можно регистрировать различные документы или записаться на прием к врачу. Многие люди старшего поколения, даже имея компьютер, слабо разбираются в работе сети интернет. Так у нас родилась идея создать на базе общественного центра компьютерный класс, в котором будут проводиться занятия с пожилыми людьми. Курсы пользуются популярностью, сегодня вручены сертификаты первой группе слушателей, через неделю приступит к занятиям вторая группа. В планах у нас создание еще одного компьютерного класса, либо расширение существующего. Надеюсь, что наш опыт будет интересен другим территориальным общинам и эта практика получит распространение в нашем городе.

- Курсы были для меня очень полезны, я узнала много нового, - рассказала слушатель курсов Ирина Панкова, - изучать компьютер я начала самостоятельно, но на курсах мне помогли разобраться с тем, как работать с личным кабинетом в портале госуслуг, записаться на прием к врачу через интернет, находить необходимую информацию и совершать по

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

Главное сегодня

Мишустин распорядился увеличить резервный фонд правительства
В Госдуме осудили расширение антироссийских санкций США
В России вступает в силу закон, разрешающий охоту с луком и арбалетом
Европейский парламент окончательно одобрил выход Британии из ЕС
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель