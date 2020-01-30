Калужских пенсионеров обучили компьютерной грамоте

29 января заместитель председателя городской думы, председатель ТОС "Площадь Московская" Сергей Павлов вручил сертификаты слушателям курсов повышения компьютерной грамотности.

Курсы организованы на базе общественного центра территориальной общины "Площадь Московская" и рассчитаны в первую очередь на представителей старшего поколения.

Слушатели курсов изучили устройство и состав персонального компьютера, получили навыки по созданию и использованию электронной почты, работе со Skype, порталом госуслуг, работе с поисковыми системами и совершению покупок в сети интернет.

Также слушатели изучили основы компьютерной безопасности.

- Летом 2019 года был создан общественный центр ТОС "Площадь Московская", - рассказал Сергей Павлов, - у нас появилась возможность проводить заседания общины, встречи с жителями, концерты, творческие вечера. Также появилась возможность проводить учебные мероприятия. Как сказал президент Владимир Путин, далеко не все пожилые люди "успевают" за временем и его требованиями, сейчас активно развиваются цифровые услуги, которые востребованы в том числе и пожилыми людьми: функционирует портал госуслуг, через интернет можно регистрировать различные документы или записаться на прием к врачу. Многие люди старшего поколения, даже имея компьютер, слабо разбираются в работе сети интернет. Так у нас родилась идея создать на базе общественного центра компьютерный класс, в котором будут проводиться занятия с пожилыми людьми. Курсы пользуются популярностью, сегодня вручены сертификаты первой группе слушателей, через неделю приступит к занятиям вторая группа. В планах у нас создание еще одного компьютерного класса, либо расширение существующего. Надеюсь, что наш опыт будет интересен другим территориальным общинам и эта практика получит распространение в нашем городе.

- Курсы были для меня очень полезны, я узнала много нового, - рассказала слушатель курсов Ирина Панкова, - изучать компьютер я начала самостоятельно, но на курсах мне помогли разобраться с тем, как работать с личным кабинетом в портале госуслуг, записаться на прием к врачу через интернет, находить необходимую информацию и совершать по