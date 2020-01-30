Квадрокоптеры будут разыскивать самострой в Москве

Столичная Госинспекция по недвижимости в 2020 году до 90% самовольного строительства будет выявлять при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

По его словам, в настоящее время в ведомстве пять квадрокоптеров, однако уже в этом году их количество увеличат на двадцать единиц.

Заммэра заявил, что камеры на беспилотниках смогут распознавать объекты самовольного строительства и иные правонарушения. Он напомнил, что с прошлого года был создан единый центр по выявлению и сносу объектов самостроя, что повысило оперативности освобождения городских территорий от незаконных построек.

Как отметил начальник госинcпекции по недвижимости Владислав Овчинский, возводить самострой стало экономически невыгодно. Ведь штрафы за самовольное строительство исчисляются исходя из кадастровой стоимости земельного участка и составляют в среднем 3,3 миллиона рублей.