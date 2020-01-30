Лаборатория молодого художника откроется на ВДНХ в Москве

На ВДНХ открывается новый проект - Лаборатория молодого художника. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе выставки.

Этот проект создан для людей, у которых есть талант и желание развиваться в творческом направлении. Занятия будут идти еженедельно. Каждый месяц будет посвящен одной теме.

Так, в первый день работы - 2 февраля - с 13:00 начнется урок, который будет посвящен Древней Греции. Все занятия будут проходит в Доме культуры ВДНХ. Преподавать будут выпускники Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. По окончании курса запланирована выставка работ.

Записаться можно по телефону: +7(495)544-34-25.