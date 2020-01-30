Путин призвал муниципальную власть выйти из кабинетов к людям

Муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с народом, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления в подмосковном Красногорске. Глава государства призвал обеспечить единство всех уровней публичной власти - ведь муниципалитеты не находятся где-то на Луне, и поручил разработать проект Основ госполитики в сфере развития местного самоуправления до 2030 года.

Муниципальный уровень власти - самый близкий к людям, и у него - огромная сфера ответственности. "Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. С безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами и хорошо прибранными дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей", - подчеркнул глава государства.

"Наша общая задача - обеспечить эффективность местного самоуправления, устранить разрывы, несогласованность между регионами и муниципалитетами", - подчеркнул президент и призвал на федеральном уровне значительно улучшить координацию во всем, что касается местного самоуправления. "Прошу начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года", - заявил он.

"Прежде всего, требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур. Именно здесь причины многих трудностей", - полагает Владимир Путин. Глава государства предложил регионам в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов.

Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но ведь находятся не в космосе, не на Луне, сказал Путин: "Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России". Наоборот: четкое исполнение своих обязанностей каждым уровнем власти, тесное взаимодействие, деловое партнерство - основа и гарантия выполнения планов по повышению качества жизни граждан.

"Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти", - подчеркнул президент, напомнив, что в Послании предложил закрепить эту принципиальную позицию в Конституции. Обсуждаемые поправки не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления, добавил он. "Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно, с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - заверил он.

Тем более что именно на местах "фокусируется" абсолютное большинство нацпроектов, причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные, действенные контакты между муниципалитетами и гражданским обществом, убежден Путин. "Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей. Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", - призвал он.

Механизмы прямой коммуникации власти и граждан выстроены во многих регионах: позволяют онлайн быстро реагировать на повседневные проблемы, отвечать на инициативы, обращения жителей, эффективнее и быстрее решать их проблемы. "Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране", - призвал глава государства создавать такие же цифровые платформы во всех регионах, а также проанализировать опыт поощрения лучших муниципалитетов.