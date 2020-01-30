Слесари украли из банковских ячеек 2 миллиона долларов

Полиция раскрыла серийные кражи из депозитариев крупных банков. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемые с помощью кустарно изготовленных ключей смогли вынести из ячеек в Москве и Екатеринбурге более 2,6 миллиона долларов.

Сотрудники угрозыска МВД с коллегами из столицы и Росгвардии задержали троих подозреваемых. По данным агентства "Москва", они работали слесарями и жили в Свердловской области. Как считают полицейские, подозреваемые с помощью поддельных документов арендовали несколько ячеек в депозитариях. Затем, используя пластилин, делали слепки с ключей, отливали дубликаты. Ими и открывали ячейки, чужие деньги забирали себе.

Заготовки и слепки ключей изъяты при задержании. Кроме того, у слесарей нашли 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей. Против них возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, фигурантов заключили под стражу