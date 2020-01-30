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30.01.2020 13:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин открыл ТПУ "Лихоборы" на севере столицы

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Аркадий Колыбалов
Современный пересадочный узел открылся сегодня на северо-востоке Москвы. Он связал станцию МЦК "Лихоборы" и железнодорожную платформу НАТИ. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал объект функционально приближенным к полноценному вокзалу.

Переход "Лихоборы" - НАТИ строился по программе интеграции пригородной железной дороги и МЦК, в последние годы власти Москвы активно занимались этим совместно с РЖД. Основная идея в том, чтобы сделать пересадки максимально удобными. Для этого вместо уличных тропинок монтируют крытые переходы с эскалаторами и кассами. Благодаря этому принципу путь от НАТИ до "Лихобор" стал втрое короче, кроме того, пассажирам не помешают дождь и снег.

Раньше эта станция была не очень популярной, поскольку располагается в промзоне, крупных жилых кварталов или ТЦ поблизости нет. А перейти отсюда на МЦК быстро не получалось. Теперь же путь по 100-метровой галерее через эскалаторы занимает не более 5-10 минут. Популярность НАТИ, как ожидается, теперь резко возрастет.
Собянин дал старт проходке очередного тоннеля БКЛ метро

Открытие современного транспортного узла, по расчетам специалистов городского Стройкомплекса, значительно снизит нагрузку на метро "Петровско-Разумовская" и "Рижская". Ведь значительная часть пассажиров с севера Подмосковья пересядет на МЦК почти сразу на въезде в столицу.

"Это настоящий вокзал, который обеспечит удобную пересадку для тех, кто едет в город из Химок и Зеленограда, - подчеркнул Собянин. - Раньше эти пассажиры были вынуждены ехать до Ленинградского вокзала и там идти в перегруженное метро".

По словам председателя правления РЖД Олега Белозерова, в ближайших планах - создание транспортного хаба на базе нового пересадочного узла. Ленинградское направление - одно из самых загруженных на МЖД, к тому же по нему курсируют высокоскоростные "Сапсаны". "Постепенно железные дороги превращаются из пригородного в полноценный городской транспорт, - считает Белозеров. - Это особенно актуально для столичной агломерации". Напомним, что теперь в Москве - восемь полноценных связок между МЦК и железной дорогой. Это особенно важно в связи со строительством новых центральных диаметров. По функционалу новые переходы сопоставимы с небольшими вокзалами. Например, на станции Новохохловская в галерее по направлению к одноименной станции МЦД-2, расположены не только железнодорожные кассы, но и магазины и кафе.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро РГ-Фото

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