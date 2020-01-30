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30.01.2020 15:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В домах на юго-востоке Москвы заменят более тысячи лифтов

Текст: Ирина Огилько
Заменить предстоит более 900 подъемников, притом, что в других округах заменят по 300-200 лифтов. Почему на юго-востоке запланирован большой объем работ, "РГ" рассказали в пресс-службе фонда капремонта Москвы.

Работа по замене подъемных механизмов в многоквартирных домах началась 9 января. При этом для всех лифтов, замена которых запланирована в текущем году, разработана проектная документация.

Лидером по замене лифтов в 2020 году в рамках региональной программы капитального ремонта станет юго-восточный округ Москвы, где заменят почти 900 лифтов в 135 домах. На втором месте идет северо-запад с 322 лифтами и юго-запад, где заменят 271 подъемник. Однако это не "прихоть", а необходимость, ведь лифты в столице меняют в год истечения 25-летнего срока эксплуатации, без его продления. А так как в 1990-х годах в Марьино и Выхино-Жулебино велась массовая застройка, то именно на эти районы придется и большой объем работы по замене лифтового оборудования. Этим обусловлена многочисленная замена лифтового оборудования на юго-востоке Москвы.

Фото: Роман Щербенков
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Как ранее сообщали власти города, в столице в текущем году заменят почти 3 тысячи лифтов. Под замену в текущем году попадут лифты почти в 770 домах, в которых проживают более 200 тысяч человек. Всего с 2011 года заменено почти 43 тысячи лифтов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе фонда капремонта, помимо лифтовой кабины, замене подлежит все оборудование, причем там, где возможно, будет увеличен дверной проем за счет применения телескопических дверей. Использованы удобные световые табло и кнопки вызова на этажах, в кабинах - более яркое освещение и встроенные, увеличенные по размеру, полноцветные электронные табло.

Список адресов опубликован на портале Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.

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