В Липецке простились с сыгравшей в комедиях про Шурика актрисой

В Липецке не стало актрисы Липецкого драматического театра Светланы Агеевой: она умерла на 79-ом году жизни, сообщает GOROD48 со ссылкой на представителей театра. Светлана Алексеевна работала до последних дней: липчане помнят ее по таким постановкам как "Ханума", "Бабий бунт", "Неугомонный дух".

В комедии Леонида Гайдая "Операция Ы" Агеева сыграла эпизодическую роль. Зрители кино помнят ее в картине "Приезжайте на Байкал" Вениамина Дормана, в социальной драме "Русские бабы", где она сыграла главную роль, а также в фильме "Парижане" с Пьером Ришаром..

Светлана Агеева родилась в 1941 году. В 1964 году окончила ГИТИС, начала работу в Свердловском театре музыкальной комедии. Потом трудилась в Ростовском театре юного зрителя, а с 1970 года по 1999 - служила в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л. Н. Толстого, а с 2001 - в Липецком драматическом театре.