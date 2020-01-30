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30.01.2020 20:50
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Слово под "баном"

В московской библиотеке им. Некрасова показывают "Запрещенные книги"
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
Книга обернута в плотную крафтовую бумагу, на наклеенном на бумагу листочке название - "Архипелаг ГУЛАГ", наглухо запрещенный в СССР. Рядом - еще том с закрытой обложкой: "Крокодила" ребятам давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть" - и подпись "Н.К. Крупская". Похоже, под бумагой - Корней Чуковский.
Напоминания о прошлом доступных сегодня произведений на читателей действуют: книги, раньше бездвижно стоящие на полках, уходят в народ. Фото: Андрей Васянин Напоминания о прошлом доступных сегодня произведений на читателей действуют: книги, раньше бездвижно стоящие на полках, уходят в народ. Фото: Андрей Васянин
Напоминания о прошлом доступных сегодня произведений на читателей действуют: книги, раньше бездвижно стоящие на полках, уходят в народ. Фото: Андрей Васянин

- "Крокодил" после статьи Крупской выжил, но в 20-30-е пережил несколько запретов и разрешений, - рассказывает куратор выставки "Запрещенные книги", открывшейся в январе в библиотеке им. Некрасова, Екатерина Фадейкина, зав. отделом библиотечно-информационного обслуживания.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Трудной дорогой скакал и "Конек-Горбунок": его запрещали в царской России из-за якобы сатиры на царя и Церковь, в советской России - в 1922-м из-за сцены, где народ упал перед царем на колени, и в 1934-м, когда цензоры увидели в Ванькиных приключениях карьеру сына деревенского кулака. А в 2007-м активисты из Татарстана попросили проверить сказку на экстремизм из-за слова "татарин", употребленного Ершовым как ругательное.

Идея исследовать тему запретов на писательские фантазии пришла в головы библиотекарей после знакомства с сайтом Американской библиотечной ассоциации, составляющей рейтинги книг, доступ к которым, по мнению заокеанских библиотекарей, учителей и родителей, стоило бы ограничить - за несоответствие возрасту, жестокость, мат...

Обложки некогда потерпевших от цензуры и сейчас отобранных для выставки книг скрывались по воле дизайнеров под бумагой и лентой с надписью "запрещено", а имена цензоров и тех, кто подвигал последних на их черные дела, напротив, выносились на передний план - вместе с их мнениями и вердиктами.

- Мы упорно искали прямые цитаты, стараясь избегать косвенной речи, искали подтвержденные источниками персоны и конкретные учреждения, - говорит Екатерина Фадейкина.

В. Блюм, заведующий театральной секцией реперткома МХАТ: "Пьеса представляет собой сплошную апологию белогвардейцев… то есть совершенно неприемлема" - это черным по белому написано на булгаковских "Днях Турбиных".

Трудной дорогой скакал и "Конек-Горбунок". Сказку запрещали и в царской, и в советской России, а в 2007 году даже просили проверить на экстремизм

Министерство внутренних дел Франции - Министерству народного просвещения: "На пренебрежение господствующих начал всякого благоустроенного общества в романе Гюго "Отверженные" должно обратить внимание цензора".

"Одна из тех вредных, глубоко безнравственных книг, авторы которых рассчитывают на скандальную славу" - это цитата из обвинительного слова на суде над Шарлем Бодлером, наклеенная на запечатанную обложку "Цветов зла".

Фото: З.Шапонич, портал "Искра"
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Больше всего, конечно, на стеллаже книг русских писателей, от Радищева до Рождественского, а главным олицетворением крамолы в глазах цензоров были, похоже, Ахматова и Пастернак - их имена поминаются в цитатах чаще других. Михаил Суслов утверждал, что от "Доктора Живаго" вреда было бы гораздо меньше, чем от романа Гроссмана "Жизнь и судьба".

Главной функцией библиотек всегда была просветительская. Сегодня, когда идеологические, религиозные и им подобные причины неиздания книг практически вытеснились причинами финансовыми, современникам стоит иногда напоминать былое. И как же читатели откликаются на эти напоминания?

По словам Екатерины Фадейкиной, "Цветы зла" Бодлера месяцами стояли на полке недвижимы, а за время выставки о жизни и смерти все пять ушли в народ.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк Музыкальная афиша с Андреем Васяниным

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