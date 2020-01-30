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30.01.2020 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре

Текст: Сергей Бабкин

Трое взрослых и ребенок погибли во время пожара в Московской области, сообщает региональное ГСУ СК.

Пожар в краснодарской школе устроил четвероклассник

Трагедия произошла в деревне Крюково, входящей в городской округ Чехов. Возгорание произошло в частном доме, принадлежащем 62-летней местной жительнице. Ее тело было обнаружено на пепелище. Также в сгоревшем доме найдены еще трое погибших, один из которых - ребенок. Личности жертв устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц". Назначены необходимые технические и медицинские экспертизы.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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