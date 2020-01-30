В Подмосковье четыре человека погибли при пожаре

Трое взрослых и ребенок погибли во время пожара в Московской области, сообщает региональное ГСУ СК.

Трагедия произошла в деревне Крюково, входящей в городской округ Чехов. Возгорание произошло в частном доме, принадлежащем 62-летней местной жительнице. Ее тело было обнаружено на пепелище. Также в сгоревшем доме найдены еще трое погибших, один из которых - ребенок. Личности жертв устанавливаются.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство двух и более лиц". Назначены необходимые технические и медицинские экспертизы.