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30.01.2020 09:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Лес из Приморья на полмиллиарда вывезла российско-китайская ОПГ

Текст: Ольга Журман

Уголовные дела по факту организации российско-китайского преступного сообщества, которое занималось вывозом из Приморья монгольского дуба и маньчжурского ясеня, возбуждены Дальневосточным следственным управлением на транспорте СКР РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Участникам сообщества инкриминируется ряд преступлений: приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины и контрабанда.

В отношении одного из руководителей ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Это сообщество действовало с 2016 до 2018 года. Его участники понимали, что контрабанда ценной древесины в КНР приносит сверхприбыль. Общая стоимость вывезенного товара составила свыше 458 миллионов рублей.

Происшествия Преступления Криминал Экономика Отрасли Ресурсы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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