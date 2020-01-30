Лес из Приморья на полмиллиарда вывезла российско-китайская ОПГ

Уголовные дела по факту организации российско-китайского преступного сообщества, которое занималось вывозом из Приморья монгольского дуба и маньчжурского ясеня, возбуждены Дальневосточным следственным управлением на транспорте СКР РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Участникам сообщества инкриминируется ряд преступлений: приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины и контрабанда.

В отношении одного из руководителей ОПГ избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Это сообщество действовало с 2016 до 2018 года. Его участники понимали, что контрабанда ценной древесины в КНР приносит сверхприбыль. Общая стоимость вывезенного товара составила свыше 458 миллионов рублей.