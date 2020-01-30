Промышленному туризму в новой стратегии развития тур-отрасли в России с 2020 до 2035 года уделена лишь пара строк. Между тем это направление, с одной стороны, способствует формированию имиджа территории, а с другой - не требует дополнительных инвестиций. Как на Дальнем Востоке используют промышленный потенциал регионов в туристических целях, выясняли корреспонденты "РГ".

На космодроме Восточный иногда принимают даже китайских туристов. Правда, охотнее всего им показывают полупустые цеха. Фото: Александр Филимоненко

Драгоценный ноль

В Якутии промышленность представлена в основном добывающими предприятиями. Перспективой увидеть карьерный самосвал или бульдозер путешественника на край земли не заманишь. Но выкапывают-то бульдозеры из земли золото и алмазы, а это уже интересно. Десять лет назад местные власти разработали тур "Алмазный путь". Предполагалось, что туристам будут показывать весь цикл добычи драгоценных камней вплоть до их сортировки. Если посмотреть рекламные проспекты, этот маршрут и сейчас считается одной из фишек якутской туриндустрии. Но в географическом клубе "Северный ветер", которому поручена реализация проекта, корреспонденту "РГ" сообщили, что тур не пользуется спросом.

В клубе рассказали: разработчики не учли того, что большинство объектов алмазодобывающей компании режимные. Посторонних туда не пускают. Из первоначальной идеи вычеркнуто главное - алмазы. Без них тур превратился в экскурсию по городу Мирный и окрестностям. Изредка он востребован "в качестве гарнира к сплаву по рекам, выезду на охоту или рыбалку".

Было еще несколько попыток завлечь туристов блеском алмазов. Пять лет назад власти республики разработали проект целого кластера "Северный мир", где планировали в одном пакете развивать алмазно-бриллиантовый комплекс и промышленный туризм. Однако проект убила дороговизна: 11 миллиардов рублей. Да и вряд ли туристам позволили бы смотреть из-за спины, как огранщики шлифуют камни.

Вполне успешным казался промо-тур "Бриллиантовая неделя". В течение нескольких лет в начале сентября для богатых людей устраивали экскурсии в сокровищницы, аукционы бриллиантов, балы с привлечением звезд российской эстрады… Однако в 2018-м представление отменили без объяснения причин. В органах власти республики поменялись персоналии. Новые люди решили, что хлопотное мероприятие себя не оправдывает.

Радикально поменялось и отношение к промышленному туризму в целом. Всего четыре года назад отраслевой министр Екатерина Кормилицына отмечала:

- Охоту и рыбалку могут предложить и другие регионы. Мы должны отличаться эксклюзивом. Это холод, мамонтовая тема и промышленный туризм.

Сейчас из этого набора осталось только одно.

- Холод является нашим основным брендом с точки зрения туризма, - заявила недавно новый министр Ирина Высоких.



Глазами детей

Хабаровские туроператоры о промышленном туризме знают не понаслышке. Устроить экскурсию на завод или показать принцип работы какой-либо компании могут легко. Правда, признаются: это направление популярно не как альтернатива семейному отдыху на море, а как профориентационные программы для детей.

- Взрослые чаще едут в эти туры в качестве сопровождающих для детских групп. Такие программы в Хабаровске организуют несколько фирм, одна из них специализируется именно на детском туризме, - рассказала корреспонденту "РГ" председатель правления Дальневосточного отделения Российского союза туриндустрии Анастасия Степашко. - Детям очень нравятся экскурсии на фабрику мороженого. Смотрят производство, пробуют несколько сортов десерта.

Якутские разработчики туров не учли, что в алмазодобывающей компании большинство объектов режимные. Из первоначальной идеи оказалось вычеркнуто главное - алмазы

Экскурсия на фабрику мороженого стоит от 700 до 850 рублей с человека (в зависимости от размера группы). Еще дешевле поездки на кондитерские предприятия - от 500 до 750 рублей. Гостям показывают этапы производства, предлагают попробовать готовый продукт, а иногда могут предложить поучаствовать в мастер-классе.

Более длительные поездки (до трех дней) туроператоры готовы организовать на Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (от 6,5 тысячи рублей), космодром Восточный в Амурской области (шесть тысяч) или завод Coca Cola во Владивостоке (3,3 тысячи рублей). В стоимость входят железнодорожные билеты из Хабаровска и обратно, транспорт на месте, питание, услуги экскурсовода. Отправиться в промышленный тур можно и бесплатно, если напрямую договориться с предприятием. Такие экскурсии с 2017 года, к примеру, проводит завод "Амурсталь". За это время производство посетили 621 студент и 255 школьников.

Как объяснил гендиректор компании-владельца Сергей Кузнецов, цель этой работы - помочь ребятам с выбором профессии и удержать их от переезда с Дальнего Востока:

- Например, студенты знакомятся с оборудованием, продукцией, рабочими местами, где им предстоит в будущем проходить производственную практику. Из числа квалифицированных специалистов назначаем руководителя экскурсии.



Тур на чужую работу

В Приморье есть что продемонстрировать: горнорудные предприятия в Дальнегорске, компании марикультуры, морские порты… Но промышленный туризм в крае развит слабо. Если приложить усилия и в некоторых случаях найти команду экскурсантов, можно посетить предприятия Coca Cola, "SOLLERS-Дальний Восток", завод Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" имени Сазыкина, "ГринАгро", "Владхлеб", "Приморский кондитер".

Как сказали в Приморском турцентре, никакой периодичности в организации маршрутов нет. Каждый раз нужно ставить задачу перед оператором, который обговорит сроки посещения предприятия.

- Чаще всего такие экскурсии заказывают для школьников 1-6-го классов. Они с удовольствием посещают фабрику мороженого или предприятия, производящие молочную продукцию. Взрослым либо не интересен такой вид познавательного туризма, либо они не знают о нем. С другой стороны, не все производства готовы показывать свои цеха посторонним, - говорит менеджер по туризму компании "Оникс-тур" Екатерина Лысова.

Профессионалы делят индустриальный туризм на цивилизованный и дикий. Первый для тех, кто хочет попасть в цех, закрытый для свободного посещения. Дикий привлекает любителей заброшенных территорий, зданий, коммуникаций промышленного типа, особенно если на них сложно проникнуть. Так, руферы - представители дикого подвида промышленного туризма - в Приморье известны.

Особенно много про них было слышно в период строительства Золотого и Русского мостов, когда смельчаки поднимались на пилоны, фотографируя оттуда Владивосток. Знают в крае и диггеров, благо до недавнего времени погулять по бомбоубежищам проблем не составляло. Однако сейчас все такие сооружения имеют владельцев, как правило, в системе гражданской обороны. Но есть легальный путь посетить и эти бомбоубежища.

- Необходимо написать заявление на имя министра по делам ГО, защиты от ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Если он и служба безопасности сочтут возможным, то для туристов откроют защитное сооружение и обязательно дадут сопровождающего, - говорит представитель краевого министерства Вагиф Исмаилов.