Определены сроки начала работы таможен на российско-китайской границе

После консультаций между департаментом торговли провинции Хэйлунцзян и Агентством международного сотрудничества Приморского края было принято решение о временном регулировании сроков таможенных процедур на пограничных пунктах Суйфэньхэ, Дуннин и Мишань.

Автомобильный погранпереход в городе Суйфэньхэ будет проводить таможенный досмотр грузов с 31 января, а полностью вернется в обычный режим работы со 2 февраля.

Через железнодорожный пункт пропуска в Суйфэньхэ разрешено возвращение на родину гражданам двух стран с 28 января по 1 февраля (включительно). При других обстоятельствах таможенное оформление не допускается. Со 2 февраля железнодорожный контрольно-пропускной пункт также начнет действовать в обычном режиме.

На погранпереходах Дуннин и Мишань будут действовать такие же правила, как указано выше. Пункты пропуска в Хэйхэ и Тунцзяне должны начать работу с 1 февраля.

Об изменениях порядка и времени работы пунктов пропуска и таможенной службы на российско-китайской границе в пределах провинции Хэйлунцзян будет сообщено дополнительно.