Проект нового административного регламента по госконтролю в области рыболовства подготовила ФСБ России. Представители рыбацкой отрасли считают, что документ нуждается в доработке. Они надеются, что их предложения помогут решить проблемы, то и дело возникающие при обеспечении охраны водных биоресурсов, и предотвратить появление новых.

Проверки в избытке

- Без изменения подхода контролирующих органов к рыбохозяйственному комплексу страны невозможно достичь высоких показателей развития отрасли, - уверен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов.

Например, по мнению эксперта, давно потеряло актуальность обязательное присутствие представителя пограничного органа на судне в море при перегрузах уловов. Ведь законопослушный промысловик придет в порт с этой же продукцией, где его опять проверят пограничники. Получается двойной контроль - в море и на берегу.

- Эта норма была необходима в 90-е годы прошлого века, когда фактов браконьерства было значительно больше, - добавляет Козлов.

Сегодня же она создает много проблем рыбакам, так как ее выполнение часто требует больших временных затрат. Когда возникает необходимость перегружать продукцию, приходится следовать туда, где в данный момент находится вельбот с представителем пограничного органа. Иногда это занимает по нескольку суток, а в условиях плохой погоды может затянуться и на недели. Простой судна приводит к необоснованным экономическим потерям, а это отражается на стоимости продукции.

Другой яркий пример - привлечение к административной ответственности компаний, владеющих маломерными судами, за отсутствие документа о соответствии требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Есть порядок освидетельствования маломерных судов на соответствие требованиям МКУБ. Есть подобная норма в правилах рыболовства. Но дело в том, что Международный кодекс предусматривает ее применение к пассажирским кораблям, нефтяным танкерам, газовозам, навалочным и другим грузовым судам валовой вместимостью 500 и более тонн. Отсутствие этого документа на борту небольших лодок и кунгасов, на которых рыбаки работают в светлое время суток, не уходя на значительное расстояние от берега, вряд ли угрожает безопасности мореплавания. Но оно строго наказывается сотрудниками погрануправления.



Поправки необходимы

- Регламент по госконтролю в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, который сегодня разработан как документ по правилам конт­роля и надзора, несет достаточно серьезные угрозы для рыбаков, потому что там прописаны очень большие полномочия для представителя контролирующего органа, - предостерегает Максим Козлов.

В регламенте по госконтролю прописаны большие полномочия пограничников. Они вправе проверять предприятие без письменного приказа - только по служебному удостоверению

АРСО подготовила в этот проект несколько замечаний. В частности, рыбаки не согласны с тем, что пограничник имеет право проверять хозяйственную деятельность предприятия, предъявляя только служебное удостоверение, - должен быть приказ либо распоряжение о его направлении. Работники отрасли также считают, что проверяющие обязаны оставлять им копию акта о результатах контроля и надзора. Закономерный вопрос возник и по поводу предусмотренной регламентом возможности для пограничного органа запрашивать и получать информацию о качестве уловов и рыбопродукции: не выходит ли это за рамки компетенции этой структуры?

Ряд замечаний по проекту документа высказали и представители других отраслевых объединений, в том числе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Предложения рыбаков обсудили на совещании в Федеральном агентстве по рыболовству с участием пограничных органов, и большая часть их была принята в работу. Есть надежда, что важные для отрасли поправки внесут в регламент.



Лазейки для нарушителей

Представители рыбацкого сообщества вовсе не ратуют за безнаказанность и ослабление контроля за водными биологическими ресурсами. Ведь они тоже заинтересованы в искоренении браконьерства. Парадокс: хотя законопослушные рыбаки несут убытки из-за чрезмерного контроля, реальным нарушителям нередко удается избежать вполне справедливого наказания.

- Например, в Хабаровском крае каждое третье судебное дело, возбужденное по статье 256 Уголовного кодекса за незаконный промысел лососевых и исследованное судом с 2015 по 2018 годы, прекращено в связи с деятельным раскаянием, - говорит президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Другой вопиющий факт - участившиеся в прошлом году заходы в российские воды в Приморском крае рыбаков из КНДР. В момент прохождения циклонов северокорейские суда ведут браконьерский промысел в этой зоне под предлогом укрытия от шторма. В начале сентября 2019 года, когда на Приморье обрушился тайфун "Линлин", пограничники сообщали о 500 иностранных рыболовецких шхунах, которые оказались в заливах и бухтах Приморья.

- Рыбопромысловые суда КНДР осуществляли незаконное рыболовство во внутренних морских водах и исключительной экономической зоне Российской Федерации. Причем осуществляли с особой дерзостью, - подтверждает Зверев.

Как считают рыбаки, есть совершенно очевидные отличия между предприятиями, ведущими легальный промысел, и браконьерами. Наверное, имеет смысл снять избыточные меры контроля за деятельностью одних и более пристально следить за другими.

Между тем

В конце прошлого года на сайте Госдумы был опубликован проект закона о госконтроле и надзоре. Согласно ему для устранения избыточных и неэффективных требований предполагается использовать механизм "регуляторной гильотины". Но распространять действие нового закона на контроль пограничной службой рыболовства пока не планируется.