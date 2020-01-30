Провинция Хэйлунцзян закупила в России медицинские маски

180 тысяч одноразовых медицинских масок было закуплено в России и доставлено в уезд Дуннин через пограничный переход Полтавка - Дуннин.

Это количество обеспечивало насущную потребность в санитарных материалах для предотвращения эпидемии коронавирусной пневмонии. В настоящее время дефицита масок в Дуннине нет.

Комитет по делам здравоохранения провинции Хэйлунцзян ежедневно дает точную информацию об эпидемической ситуации.

- Информационные сообщения об эпидемической ситуации с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в провинции Хэйлунцзян, публикуются в соответствия с законом - согласно принятым стандартам открытости и научности, - отметил Вэй Синьган, секретарь партийной ячейки и начальник комитета по делам здравоохранения провинции Хэйлунцзян. - На сайте комиссии по делам здравоохранения провинции ежедневно в 9 часов публикуются свежие сведения об эпидемиологической ситуации за последние сутки.

По словам Вэй Синьгана, в медицинских учреждениях провинции Хэйлунцзян введен особый порядок первичного приема врачами и консультаций специалистов.