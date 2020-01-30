В Харбин ввезли 270 тысяч импортных медицинских масок

В харбинский международный аэропорт Тайпин 29 января доставлено 270 тысяч медицинских масок, импортированных из Таиланда.

Фото: Сайт "Партнеры"

Таможенная служба аэропорта при Харбинской таможне осуществила немедленный пропуск данной партии товара, быстро завершила процедуры таможенного оформления, чтобы обеспечить "нулевую задержку" при таможенной очистке противоэпидемических материальных средств.

Чтобы обеспечить быструю таможенную очистку средств для профилактики эпидемии коронавирусной пневмонии, в ведомстве создали рабочую группу по таможенному оформлению и открыли специальное окно для ускорения процедуры ввоза импортных медицинских материалов через контрольно-пропускные пункты провинции.

Харбинская таможня использует принцип "особому делу - особый подход", чтобы обеспечить быструю проверку и пропуск материальных средств из-за рубежа, немедленную доставку их на передний фронт борьбы с эпидемией.