Сохранением и наращиванием поголовья коров уникальной якутской породы займется созданное недавно генофондное казенное предприятие.

Якутских коров, конечно, содержат на фермах, но они в состоянии длительное время выживать в тайге при самых суровых морозах. Фото: Пресс-служба главы и правительства РС (Я)

ГКП "Якутский скот" было зарегистрировано в последних числах 2019-го на основании указа главы республики Айсена Николаева о стратегических направлениях развития сельского хозяйства. Здесь будут разрабатывать и внедрять меры по сохранению и рациональному использованию генофонда аборигенных коров, выведенных методом народной селекции.

Около ста лет назад их поголовье приближалось к 490 тысячам. Благодаря наличию такого скота животноводство в Якутии распространилось почти до берегов Северного Ледовитого океана. Сейчас осталось всего около 1800 животных - популяция не на грани исчезновения, но очень близко к ней. Самое большое стадо содержится в хозяйствах Эвено-Бытантайского района - 44 процента от всех сохранившихся.

- Эти коровы дают вкусное жирное молоко и "мраморное" мясо. Они приспособлены к суровым климатическим и природным условиям, не требуют особого ухода и не боятся находиться на улице при низких температурах, - отмечает руководитель животноводческого комплекса госпредприятия "Бытантай" Лена Бочкарева.

Единственный недостаток якутских коров - сравнительно невысокая удойность. Но в годы советской власти он стал решающим. Организаторы колхозов стали завозить высокопродуктивный скот из-за пределов региона, а местные буренки массово пошли под нож. Когда спохватились, от выпестованного поколениями народных селекционеров поголовья оставалось лишь несколько сотен животных. Их сберегли жители того самого Эвено-Бытантайского района - благодаря тому, что он расположен вдали от основных животноводческих улусов.

Что могли потерять? Низкорослые, покрытые густой шерстью якутские коровы дают молоко, минимальная жирность которого составляет шесть процентов и может достигать 11. Но более всего потрясает их приспособленность к условиям Севера. Несколько лет назад в Эвено-Бытантайском районе шесть буренок в сентябре не вернулись с пастбища. Их искали до наступления 40-градусных морозов, потом поиски забросили. А в декабре три коровы сами пришли на ферму - целые и невредимые. Местные жители по следам выяснили, что все это время они паслись в тайге на противоположной стороне реки и периодически выходили на берег, пробуя лед на прочность. Три из них, скорее всего, провалились при попытках перейти реку раньше времени, а так бы выжили все шесть.

Известен и массовый "подвиг" такого рода. Около трех столетий назад на расположенный у берегов Аляски остров Чирикова было доставлено несколько десятков голов якутского скота. Его завезли туда, чтобы кормить молоком и мясом российских колонистов. После продажи Аляски животные оказались никому не нужны, но быстро приспособились к жизни без участия человека. К 2015 году стадо одичавших коров на пустынном заполярном острове перевалило за две тысячи! Это больше, чем все поголовье на исторической родине.

Для американских селекционеров буренки с острова Чирикова стали бесценным даром. Теперь появилась надежда, что и в Якутии уникальный генофонд не пропадет.

- Во многом это будет зависеть от того, как отработают министерство сельского хозяйства и генофондное казенное предприятие республики, - подчеркнул Айсен Николаев.