В нацпроекте "Международная кооперация и экспорт" поставлена задача к 2024 году увеличить поставки товаров и услуг из Приморского края за рубеж с двух до 3,9 миллиарда долларов. Но, похоже, это был осторожный сценарий. Как сообщил корреспонденту "РГ" глава представительства Российского экспортного центра в ДФО Роман Глушак, по итогам девяти месяцев 2019 года объем экспорта Приморья уже превысил три миллиарда долларов.

- Это лучший показатель за последние пять лет, и он на треть выше, чем за аналогичный период 2018 года. Традиционно на первом месте - рыба и морепродукты (36 процентов экспортных поставок). Доля несырьевого неэнергетического экспорта - 74 процента (в абсолютных цифрах - 2,27 миллиарда долларов). Зафиксировано увеличение объемов экспорта продукции с более высокой добавленной стоимостью, в том числе бриллиантов, - отметил Роман Глушак.

Несколько примеров того, что стоит за этими цифрами. Растет экспорт сои и кукурузы, растительного масла и широкого спектра продовольствия. Начались поставки молока в Муданьцзян (КНР), где китайский бизнес организовал центр по его переработке.

Виктор Марченко - владелец бренда "Зеленые листья", под которым выпускается группа молочных и других продуктов питания, назвал "эпохальным для отрасли" соглашение об экспорте молока в КНР и импорте оттуда молочной продукции. К слову, на ВЭФ-2019 было подписано соглашение о строительстве в Приморье 15 мегаферм молочного направления с участием китайских инвесторов. Продолжаются переговоры об экспорте в Китай российской свинины.

Есть успешные примеры и у малого бизнеса. "Телематик солюшнс" несколько лет экспортирует системы автоматизации контроля давления в шинах, не имеющие аналогов и конкурентов по ряду технических характеристик. География продаж - 17 стран: КНР, США, Аргентина, Израиль, Польша, ЮАР, Финляндия и другие.

- Наше предприятие - производитель полного цикла, наши микросхемы экспортируем пока небольшими партиями, но недавно оформили с помощью краевого центра поддержки экспорта сертификат, позволяющий поставлять продукцию на автоконвейер, - рассказал директор компании Павел Овсянников.

Набирает обороты экспорт развивающих деревянных игрушек из Чугуевки: они известны в Канаде, США, Корее, Японии, Новой Зеландии и многих других странах. Большого прироста в стоимостном выражении это не дает, но позитива в структуру экспорта готовых товаров добавляет.

В июне начались поставки в Японию двигателей Mazda SkyActiv-G (экологический стандарт Евро-5). Их выпускают в ТОР "Надеждинская". Проектная мощность предприятия - 50 тысяч двигателей в год.

А экспорт бриллиантов - заслуга резидента свободного порта KGK Group (Индия). Старт созданию в Артеме фабрики по огранке алмазов был дан на ВЭФ-2017. Инвестор открыл 260 вакансий, вложил в производство 675 миллионов рублей и уже планирует его расширять.

Говорить о масштабном экспорте медицинских услуг рано. Но уже в ближайшие пять лет приморские власти намерены серьезно продвинуть отечественную медицину среди иностранных пациентов

К слову, еще один резидент СПВ может в ближайшее время повлиять на экспорт пищевой продукции. В 2019 году он с южнокорейскими партнерами начал выпуск реторт-упаковки (так называемой мягкой консервной банки). Она позволяет до двух лет сохранять многие продукты при комнатной температуре. Как рассказал директор компании Александр Соколов, "эксперимент с рыбными полуфабрикатами, тофу и салатом из морской капусты, которые предприниматели возили на выставки в Москву и Харбин, прошел успешно". Холодильник не понадобился! По его словам, идут переговоры об использовании реторт-упаковки для крабов и других морских деликатесов. Запрос на морские "сувениры" есть у туристов и у торговых сетей, ведь морепродукты - товар скоропортящийся.

Как отметил врио вице-губернатора Константин Шестаков, возможности для роста экспорта услуг в Приморье власти видят в сферах туризма, медицины и образования.

Один из самых динамично развивающихся - сектор въездного туризма. Прирост по итогам девяти месяцев 2019 года - 23 процента. В Приморье побывали 768,5 тысячи иностранцев, из них туристов - 632 тысячи человек. Ключевую роль в этом сыграли заходы круизных лайнеров: в 2019 году во Владивосток зашли 11 судов, в 2020-м ожидается вдвое больше.

- У нас есть карт-бланш для увеличения потока туристов из Японии: 28 февраля мы принимаем первый рейс Japan Airlines и должны так показать японским туристам край, чтобы они захотели к нам вернуться, - подчеркнул Константин Шестаков.

Говорить о масштабном экспорте медицинских услуг рано. Но в ближайшие пять лет краевой минздрав намерен серьезно продвинуть отечественную медицину среди иностранных пациентов. Разработана соответствующая концепция.

- Обязательные требования - сайты на английском языке, возможность при обращении пациентов в медучреждения получать дистанционные консультации и документацию на английском. Это новая ступень в развитии нашей медицины: с одной стороны, дополнительный доход, с другой - возможность проверить состоятельность системы. Владеют ли сотрудники иностранными языками, соответствует ли сервис и качество зарубежным стандартам, - прокомментировал проректор Тихоокеанского государственного медуниверситета Владимир Кузнецов.

По его мнению, краю есть что предложить: топ-3 возможных направлений: check up (комплексное обследование организма), гинекологический кейс - от ЭКО до деторождения, офтальмология. А на перспективу - генетические исследования. Только в медцентре ДВФУ за последние три года прошли лечение 3583 иностранца.

- Есть несколько безусловных преимуществ: короткий перелет до ближайших крупных агломераций Китая, Кореи и Японии плюс цена услуг. Лазерная коррекция зрения во Владивостоке вдвое дешевле, чем в Корее или Китае. Мы могли бы продвигать услуги выходного дня, подстраиваясь под потребности туристов, которые уже посещают наш регион, - отметил Константин Шестаков.

Есть потенциал и для экспорта образовательных услуг: в настоящее время в вузах края обу­чается около трех тысяч иностранных студентов.

Торговля через интернет - сегодняшняя реальность, и край старается быть в тренде. В 2018-м на международной площадке Alibaba.com появилась электронная витрина приморских товаров и услуг, там представлены около 50 производителей. Идет подготовка к размещению аналогичной информации на других площадках (Ebay, Amazon).

Как подчеркнул Роман Глушак, быстро растет сегмент продаж через соцсети, разные приложения, поэтому работа на известных мировых платформах не отменяет другие элементы интернет-продаж.