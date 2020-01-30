Во Владивостоке подвели итоги Дальневосточного этапа всероссийского конкурса Open Innovations Startup Tour-2020. Для участия в нем было подано 96 заявок, из которых отобрали 30 проектов. Они и состязались в трех треках - информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии.

30 роботов в год

В каждом из треков определились занявшие призовые места идеи, их авторы примут участие в Startup Village, самой масштабной стартап-конференции для технологических предпринимателей в России и странах СНГ. А победителем всего этапа признали проект в области образовательной робототехники "Персональный робот Адам". Ударение в имени на первом слоге, и в этом, как заметили в жюри, принципиальная разница с библейским Адамом. Робот предназначен для образовательных и исследовательских целей, может использоваться в университетах и лабораториях.

- Сначала была идея создать просто помощника по дому. Но итоговая разработка позволит решить проблему подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере робототехники. Адам сам обучает обращению с подобными себе устройствами. В школах скоро появится дисциплина "Робототехника", он очень пригодится и там. Есть партнеры, готовые продавать наш продукт в Германию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар. В 2020-м увеличим объемы производства и сбыта до десяти роботов в год, в 2021-м планируем выйти на 30, - рассказывает создатель Адама приморец Александр Ганюшкин, получивший, к слову, в качестве приза 300 тысяч рублей.

Зал в ДВФУ, где конкурсанты презентовали разработки в области информационных технологий, был самым заполненным, слушатели стояли вдоль рядов и толпились в дверном проеме. И это понятно: инновации в данной сфере - больше чем просто инновации. Как заметил старший вице-президент фонда "Сколково" Кирилл Каем, "все-таки, мир перевернулся".

Якутская команда разработала цифровую платформу, которая включает реабилитационные видеоигры для детей, больных церебральным параличом

- В результате реализации национальной программы "Цифровая экономика" преображается система взаимоотношений государственной машины с внешними проектами, меняется роль людей, принимающих решения. Дело в том, что цифровая экономика - область новая, в какой-то степени рисковая. И, когда идет речь о внед­рении новых технологий, более глубокое понимание предмета приводит к перестройке механизмов принятия решений. Здесь требуется большая смелость со стороны людей, которые занимаются управлением на федеральном и региональном уровне, - сказал он.



Начать с белого листа

В число идей, рекомендованных для участия в Startup Village, вошел проект "Гидрофторидная безотходная переработка ильменитовых концентратов с получением белых и красных пигментов" от владивостокца Евгения Москаева (ООО "Титаниум").

На нынешнем этапе конкурса он стал победителем в треке индустриальных и энергетических технологий.

- Представьте себе страну, которая обладает запасами нефти, но не добывает ее и импортирует бензин. Сейчас в такой ситуации находится Россия по отношению к диоксиду титана. Мы обладаем исходным для его получения сырьем ильменитом, но действующих производств у нас крайне мало. А диоксид титана нужен при изготовлении всего, где встречается белый цвет: пластика, бумаги, красок, косметики. Я предлагаю принципиально иную технологию его производства, - говорит Евгений.

Якутский стартап стал первым в треке биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве. Команда Евгения Самошкина разработала цифровую платформу, которая включает реабилитационные видеоигры для детей, больных церебральным параличом.

- Суть заключается в геймификации рутинных упражнений: детям интереснее игра, а не физкультура. Игра управляется с помощью акселерометров в телефоне или на планшете, в компьютере. Акселерометр считывает наклоны тела ребенка и перемещает на экране героя, - рассказывает Евгений.

Баир Санжимитупов из Забайкалья занял третье место с проектом "Отходы в доходы". Он предложил комплекс утилизации органических отходов, вырабатывающий из них энергию. По словам Баира, фермер, отправляющий навоз на переработку, будет платить всего 15 копеек за киловатт-час.



Как победить Google

- Соревновались равные по качеству стартапы. Выделить кого-то было сложно, конкуренция серьезная. Я думаю, что у этих проектов есть шансы стать историями успеха, причем не только в России, - сказал возглавлявший жюри на конкурсе во Владивостоке председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. - В целом в стране развиваются сферы финтеха, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Эти компании наиболее успешно выходят на зарубежные рынки.

Презентации идей оказались подготовлены лишь на "четверку". Это упущение:

в дальнейшем потребуется понравиться не экспертам в жюри, а инвесторам

Но вот презентации идей подготовлены, по словам Дворковича, лишь на "четверку". Глава "Сколкова" всем поставил именно эту оценку. И, похоже, был прав. Достаточно вспомнить, что члены жюри, слушая сахалинского участника, презентующего программу супербезопаcности в области IT, признались: они мало что понимают. Кое-какая ясность пришла, когда стартарпер подчеркнул, что намерен в этой сфере "победить Google". Конечно, можно сказать, что уровень обсуждаемых идей оказался слишком высок, но ведь понравиться нужно не экспертам в жюри, а инвесторам. Последние должны за короткое время понять, есть ли в новой идее "рыночный смысл", и определиться - готовы они вложить деньги или нет. Учесть это необходимо: в 2020 году фонд приглашает на финал Startup Tour не только российские, но и международные компании, будут работать площадки для заключения контрактов.

Тем не менее предпосылки для успеха есть: с девизом "Победить Google" в номинации IT участвовали, похоже, все проекты. А вдруг сбудется!

- Пять лет назад слово "стартап" не было известно 99 процентам населения России, - замечает Аркадий Дворкович.

Сегодня прошедшие через "Сколково" 2250 стартапов уже показали, что можно реализовывать идеи, зарабатывать деньги, создавать рабочие места, платить налоги. Половина из них уже работает на рынке, а 400 компаний имеют хорошую прибыль.

Кстати

В дни проведения Open Innovations Startup Tour-2020 фонд "Сколково" и правительство Сахалинской области подписали соглашение о проведении совместных мероприятий по развитию инновационной деятельности на территории островного региона. Основными направлениями сотрудничества обозначены поддержка инновационной активности, обмен опытом в привлечении партнеров, использование экспертного потенциала обеих сторон, популяризация наукоемкой деятельности, вовлечение в нее молодежи. Одно из конкретных направлений сотрудничества - участие резидентов фонда в реализуемой на острове программе "Умный город".