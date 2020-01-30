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30.01.2020 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Космос и медицину "оцифруют" в Самарской области

Текст: Мария Набиркина

Научно-образовательный центр (НОЦ) Самарской области "Инженерия будущего" запускает программу развития на 2020 год. В приоритете три направления - аэрокосмические системы, медицинские технологии и высокотехнологичная продукция, интеллектуальные решения для современных транспортных систем.

Более 200 научных учреждений присоединились к Московскому инновационному кластеру

Самарский НОЦ - один из 15 центров, объединяющих вузы и научные институты, которые создаются в регионах России в рамках нацпроекта "Наука". К 2024 году в стране должно работать 15 подобных центров мирового уровня.

"Самарская область знаменита своей высокотехнологичной индустрией. У нас обширный научно-технический задел в сфере космоса, авиации, двигателестроения, а также крупные университеты и всемирно известная научная школа, - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Объединяя наших ученых, госзаказчиков и промышленных партнеров, мы обеспечим условия для реализации по-настоящему масштабных проектов. Самые интересные из них планируем представить в Москве весной этого года".

Кстати, именно весной 2020 года самарский НОЦ примет участие в конкурсе на получение статуса федерального научно-образовательного центра.

Что сейчас в работе? Например, ученые Самарского технического госуниверситета трудятся над разработкой двигателей внутреннего сгорания нового типа, занимаются цифровизацией процесса передачи энергии, придумывают собственные программные продукты для управления теплосетями. А ученые Самарского государственного университета путей сообщения активно сотрудничают с РЖД, реализуя проекты в области спутниковых снимков, а также развивают направление новых видов топлива на основе водорода и природного газа.

В 2020 году пилотные НОЦ получат первую поддержку из госбюджета

НОЦ "Инженерия будущего" поможет вузам и НИИ области привлечь новых экспертов, увеличить охват потенциальных заказчиков и индустриальных партнеров. Кроме того, уже появляются возможности и для международного сотрудничества - научные и образовательные организации Самарской области работают с учеными Латинской Америки, Беларуси, Китая.

Общество Наука Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область

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