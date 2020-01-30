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30.01.2020 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На пожаре в центре Перми пострадали три человека

Текст: Константин Бахарев

При пожаре в строящемся жилом доме по улице Луначарского, 99 в Перми пострадали три человека. Об этом сообщили в краевом МЧС.

В Петербурге загорелся цех по переработке резины

Как уже выяснили пожарные, загорелись строительные материалы.

При этом надышались дымом и отравились продуктами горения трое рабочих. Их на "скорой" отвезли в больницу, где они были госпитализированы.

Возгорание произошло на пощади в тридцать квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 33 спасателя, использовались 11 единиц техники.

Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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