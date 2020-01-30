На пожаре в центре Перми пострадали три человека

При пожаре в строящемся жилом доме по улице Луначарского, 99 в Перми пострадали три человека. Об этом сообщили в краевом МЧС.

Как уже выяснили пожарные, загорелись строительные материалы.

При этом надышались дымом и отравились продуктами горения трое рабочих. Их на "скорой" отвезли в больницу, где они были госпитализированы.

Возгорание произошло на пощади в тридцать квадратных метров. В тушении пожара приняли участие 33 спасателя, использовались 11 единиц техники.

Сейчас эксперты устанавливают причины возгорания.