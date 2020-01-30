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30.01.2020 17:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саранская компания стала финалистом "Единого окна инноваций РЖД"

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Мордовская компания - стартап Центра нанотехнологий и наноматериалов РМ - стала финалистом "Единого окна инноваций РЖД". Организация представила собственные инновационные средства для очистки от накипи и других твердых отложений, а также защиты от коррозии отопительного и технологического оборудования.
Фото: Компания "Инфомаксимум"
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Как отметил генеральный директор компании Никита Шамонин, 1500 котельных, генерирующих тепло для объектов инфраструктуры железных дорог России, нуждаются в регулярном обслуживании.

- Котлы и теплообменники периодически накапливают ржавчину и другие отложения, существенно снижая их КПД и выводя их из строя, - подчеркнул бизнесмен. - Существующие методы очистки предусматривают использование кислот, применение которых изнашивает сами конструкции. С течением времени толщина стенок уменьшается, появляется сквозная коррозия и оборудование выходит из строя.

Фактически каждая такая промывка котлов приводит к деградации резиновых прокладок и других технологических элементов оборудования. Для того чтобы избежать дорогостоящего ремонта и замены, нужны щадящие методы. Именно для этого служат продукты, разработанные компанией "Технологии инновационных клининговых решений" (ТИКР) из Мордовии. Эффективность средств основана на механизме нанодетонации, который позволяет на молекулярном уровне расщеплять сложные, в том числе инерционные, отложения. Применение новинок не требует демонтажа и разбора объекта очистки, они эффективны для широкого спектра загрязнений и экологически безопасны.

Фото: Компания "Инфомаксимум"
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- Наши средства очистки уже хорошо зарекомендовали себя на объектах сферы ЖКХ, - поделился Никита Шамонин. - С прошлого года ими активно интересуются представители нефтедобывающей и нефтеперерабатывающих отраслей - после того как тестовые испытания показали хороший результат по очистке оборудования от нефтешламов. Сейчас к нашим инновациям проявляют активный интерес и большие корпорации.

В ближайшее время запланировано тестирование средств стартапа на одном из объектов Горьковской железной дороги. Для организации это будет первый проект в столь крупной корпорации, представленной во всех регионах России.

Справка "РГ"

Система "Единое окно инноваций РЖД" обеспечивает прием перспективных инновационных предложений, которые могут быть использованы в интересах ОАО "РЖД". Предложения могут поступать как от физических, так и от юридических лиц.

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