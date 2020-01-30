Татарстан стал лучшим регионом РФ в сфере гастрономического туризма

Стали известны победители конкурса National Geographic Traveler Awards в 2019 году. В номинации "Российский гастрономический туризм" первое место занял Татарстан.

Он набрал 47 процентов голосов, сильно оторвавшись от конкурентов.

Второе место разделили Ростовская область и Дагестан - 15 процентов. А на третьем месте оказалась Московская область - 13 процентов.

National Geographic Traveler Awards проходит ежегодно в формате онлайн-голосования. Пользователей Сети просят оценить различные аспекты туристической отрасли. Как отмечают организаторы, в этом году в голосовании приняло участие более 450 тысяч человек. Это рекордный показатель за все девять лет существования премии.