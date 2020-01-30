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30.01.2020 22:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дома помнят и ждут

Башкирия намерена создать для земляков, уехавших на учебу в другие регионы, комфортные условия
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
В связи с острой нехваткой квалифицированных кадров и оттока молодых специалистов власти Башкортостана придумали, как вернуть своих студентов, которые учатся за пределами региона.
Для развития экономики республики требуется много молодых специалистов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Для развития экономики республики требуется много молодых специалистов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Для развития экономики республики требуется много молодых специалистов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

По данным министерства образования и науки РБ, ежегодно из Башкирии уезжают около пяти тысяч ребят, которые поступают в университеты других регионов страны. В конце концов большинство из них остаются там работать. И хотя в Башкирию приезжает немало абитуриентов из соседних регионов, а также Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, баланс пока не достигнут, что приводит к дефициту кадров в различных отраслях, начиная со строительства и образования, заканчивая экономикой.

И это ставит под сомнение выполнение достаточно амбициозной программы регионального правительства Республики Башкортостан до 2024 года. Как отметил первый вице-премьер Андрей Назаров, к этому времени Башкирия должна войти в первую десятку регионов по индексу промышленного производства и по объему отгруженных товаров в промышленности.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Студенты смогут менять программу после второго курса

Понятно, что для реализации этих планов нужны высококвалифицированные, энергичные и грамотные специалисты. Чтобы привлечь молодежь, регион создает для них комфортные условия. К примеру, педагоги Башкирии могут претендовать не только на федеральный грант "Земский учитель" в размере миллиона рублей, который начнут выдавать с этого года, но и на региональный - в 600 тысяч рублей. В прошлом году республиканскую поддержку уже получили 100 учителей, а в 2020-м на нее смогут претендовать уже 150 молодых педагогов из сельских школ. Аналогичная программа запущена по линии спорта под названием "Сельский тренер". Гранты в размере 600 тысяч рублей выдадут ста работникам спортивных школ и объединений. Есть гранты также для ученых, врачей, аграриев, не говоря о стартапах для начинающих предпринимателей и предоставление жилья с возможностью выкупа для наиболее востребованных специалистов. Об этих и других бонусах на форуме #ДОМА молодежи расскажут руководство республики, главы министерств и администраций районов.

По словам министра образования и науки Башкирии Айбулата Хажина, сейчас решается вопрос о дополнительных мерах поддержки студентов, обучающихся за пределами региона. Так, для них будут создаваться "кассы взаимопомощи": сегодня ты воспользовался, а завтра сам поможешь другому. Кроме того поддержат студентов и главы их родных городов и районов республики.

- Мы ждем и готовы помочь с трудоустройством каждому, кто сейчас обучается за пределами республики. Активизируем студенческие землячества, создаем кассы взаимопомощи. Пусть даже не все из уехавших ребят вернутся, но они точно будут знать, что республика их помнит, ждет и позаботится об их будущем, - заявил глава республики Радий Хабиров.

Общество Образование Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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