В Мордовии заработала компания по интеллектуальному анализу данных

В 2019 году в Саранске начала работу первая и единственная в Мордовии компания, которая предоставляет комплекс услуг в области внедрения и сопровождения информационных систем для анализа бизнес-процессов.

Компанию Mirroot возглавил выпускник Мордовского госуниверситета Александр Екимов. Здесь занимаются процессной и бизнес-аналитикой, интеллектуальным анализом данных, а также клиентской аналитикой и анализом эффективности использования рабочего времени.

Как подчеркнул Александр Екимов, основная доля корпоративных клиентов - федеральные компании различных отраслей.

- Это как игроки финансового сектора экономики (банки, страховые компании, брокерские фирмы), так и телеком, ритейл, промышленные нефтедобывающие компании, - сказал Екимов. - В основном мы специализируемся на реализации проектов по анализу бизнес-процессов, которые являются business critical.

Компания работает с проектно-инженерными фирмами, помогая решать такие задачи, как учет трудозатрат на проекты и построение фотографии рабочего дня персонала, анализ использования лицензий для формирования соответствующих планов на бюджетирование.

В числе клиентов - и ряд мордовских организаций. В одной из них, к примеру, реализуют смелый проект по внедрению категорийного менеджмента.

- Сейчас у нас работает сильная команда из одиннадцати человек, - отмечает Екимов. - Готовых специалистов в области бизнес-аналитики в регионе нет, поэтому мы всерьез занимается подготовкой кадров. Эта работа разбита на несколько этапов. Первый - взаимодействие с МГУ имени Огарева. В первую очередь - с факультетами математики и информационных технологий, студенты экономического тоже наши друзья. Проводим мастер-классы, лекции, приглашаем на стажировки. Второй - проводим постоянное обучение по специально разработанной программе. В ее рамках ребята получают сильную теоретическую базу и могут погрузиться в реальные проекты и совместно с наставниками реализовывать себя. Третий - учимся у профессионалов. У нас много сертифицированных специалистов в области создания аналитических панелей в различных BI-инструментах, по process mining и моделированию данных. В текущем году поставили задачу сертифицировать ряд бизнес-аналитиков через Международный институт бизнес-анализа (IIBA, International Institute of Business Analysis).

Идейным вдохновителем создания новой компании стал саранский бизнесмен, эксперт в области process mining Александр Бочкин.

- Бизнес-аналитика - перспективное направление, - пояснил Александр Бочкин. - Эксперты этой фирмы сейчас очень востребованы. Визуализация данных для принятия управленческих решений - не просто тренд, а необходимость.

На сегодня компания ведет параллельно несколько проектов, расширяет штат и готовится к реализации глобальных задач клиентов, которые нацелены на повышение эффективности.

