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30.01.2020 13:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мордовии заработала компания по интеллектуальному анализу данных

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
В 2019 году в Саранске начала работу первая и единственная в Мордовии компания, которая предоставляет комплекс услуг в области внедрения и сопровождения информационных систем для анализа бизнес-процессов.
Александр Екимов: "Основная доля наших корпоративных клиентов - крупные федеральные компании". Фото: Компания "Инфомаксимум" Александр Екимов: "Основная доля наших корпоративных клиентов - крупные федеральные компании". Фото: Компания "Инфомаксимум"
Александр Екимов: "Основная доля наших корпоративных клиентов - крупные федеральные компании". Фото: Компания "Инфомаксимум"

Компанию Mirroot возглавил выпускник Мордовского госуниверситета Александр Екимов. Здесь занимаются процессной и бизнес-аналитикой, интеллектуальным анализом данных, а также клиентской аналитикой и анализом эффективности использования рабочего времени.

Как подчеркнул Александр Екимов, основная доля корпоративных клиентов - федеральные компании различных отраслей.

Фото: Компания "Инфомаксимум"
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- Это как игроки финансового сектора экономики (банки, страховые компании, брокерские фирмы), так и телеком, ритейл, промышленные нефтедобывающие компании, - сказал Екимов. - В основном мы специализируемся на реализации проектов по анализу бизнес-процессов, которые являются business critical.

Компания работает с проектно-инженерными фирмами, помогая решать такие задачи, как учет трудозатрат на проекты и построение фотографии рабочего дня персонала, анализ использования лицензий для формирования соответствующих планов на бюджетирование.

В числе клиентов - и ряд мордовских организаций. В одной из них, к примеру, реализуют смелый проект по внедрению категорийного менеджмента.

- Сейчас у нас работает сильная команда из одиннадцати человек, - отмечает Екимов. -  Готовых специалистов в области бизнес-аналитики в регионе нет, поэтому мы всерьез занимается подготовкой кадров. Эта работа разбита на несколько этапов. Первый - взаимодействие с МГУ имени Огарева. В первую очередь - с факультетами математики и информационных технологий, студенты экономического тоже наши друзья. Проводим мастер-классы, лекции, приглашаем на стажировки. Второй - проводим постоянное обучение по специально разработанной программе. В ее рамках ребята получают сильную теоретическую базу и могут погрузиться в реальные проекты и совместно с наставниками реализовывать себя. Третий - учимся у профессионалов. У нас много сертифицированных специалистов в области создания аналитических панелей в различных BI-инструментах, по process mining и моделированию данных. В текущем году поставили задачу сертифицировать ряд бизнес-аналитиков через Международный институт бизнес-анализа (IIBA, International Institute of Business Analysis).

Фото: Интернет-агентство "Технология успеха"
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Идейным вдохновителем создания новой компании стал саранский бизнесмен, эксперт в области process mining Александр Бочкин.

- Бизнес-аналитика - перспективное направление, - пояснил Александр Бочкин. - Эксперты этой фирмы сейчас очень востребованы. Визуализация данных для принятия управленческих решений - не просто тренд, а необходимость.

На сегодня компания ведет параллельно несколько проектов, расширяет штат и готовится к реализации глобальных задач клиентов, которые нацелены на повышение эффективности.
 

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия

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