В Орске все школы закрыты на карантин из-за гриппа

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ все школы второго по величине города Оренбуржья - Орска - закрываются на карантин. Внеплановые каникулы продлятся с 31 января по 9 февраля.

Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Учебный процесс будет приостановлен и в учреждениях дополнительного образования.

По данным Роспотребнадзора, на минувшей неделе в области было зарегистрировано 12,5 тысячи случаев заболевания, при этом недельный эпидемический порог был превышен на 27,7 процента.

Так, на сегодня полностью приостановлен учебный процесс в четырех образовательных учреждениях - в Оренбурге, Тоцком и Оренбургском районах, частично - в 40 классах 20 школ (Оренбург, Орск, Адамовский район). Закрыто шесть групп в детских садах (Оренбург, Бугуруслан, Кувандык, Беляевский и Новоорский районы).