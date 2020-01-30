В Перми арестован водитель, сбивший женщину и уехавший с места ДТП

Мотовилихинский районный суд города Перми арестовал на полтора месяца водителя автомобиля, который вечером 16 января сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся с места ДТП.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, ДТП произошло на улице Уральской. Водитель 1989 года рождения за рулем дорогой иномарки проехал на красный свет и на полной скорости сбил женщину, которая переходила улицу по пешеходному переходу. Мужчина скрылся с места происшествия, а пострадавшую удалось экстренно госпитализировать. Судебно-медицинская экспертиза установила, что ей причинен тяжкий вред здоровью. Чуть позже в руки сотрудников полиции попала видеозапись с места преступления.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи № 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.