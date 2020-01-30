В пермской больнице врачи обнаружили гайку в лекарстве

Росздравнадзор по Пермскому краю принял решение изъять из обращения серию препаратов после того, как в одной из упаковок был обнаружен посторонний предмет, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в городской клинической больнице № 2 имени Ф. Х. Граля. Во время приготовления раствора лекарства "Бакцефорт" медики обнаружили во флаконе стальную гайку. После инцидента ведомство приняло решение изъять из обращения данную серию препарата.

Препарат "Бакцефорт" - антибиотик широкого спектра действия, предназначенный для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний. Он выпускается в виде порошка и требует специального приготовления перед применением.