В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме №36 по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Такое сообщение в социальных сетях опубликовали очевидцы происшествия.
По информации Главного управления МЧС России по области, на место выехали пожарно-спасательные подразделения из 40 человек и 12 единиц техники.
- Силами личного состава пожарной охраны была проведена эвакуация жильцов. В результате из жилого дома эвакуировано 25 человек, в том числе шесть детей, - говорится в сообщении.
При этом информация о взрыве экстренными службами пока официально не подтверждается.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, территория дома оцеплена.