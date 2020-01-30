В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме №36 по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Такое сообщение в социальных сетях опубликовали очевидцы происшествия.

По информации Главного управления МЧС России по области, на место выехали пожарно-спасательные подразделения из 40 человек и 12 единиц техники.

- Силами личного состава пожарной охраны была проведена эвакуация жильцов. В результате из жилого дома эвакуировано 25 человек, в том числе шесть детей, - говорится в сообщении.

При этом информация о взрыве экстренными службами пока официально не подтверждается.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, территория дома оцеплена.