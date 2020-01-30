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30.01.2020 12:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В жилом доме Нижнего Новгорода произошел взрыв

Текст: Яна Шамаева

Взрыв произошел в жилом доме №36 по улице Светлоярской в Нижнем Новгороде. Такое сообщение в социальных сетях опубликовали очевидцы происшествия.

Фото: МЧС РД
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По информации Главного управления МЧС России по области, на место выехали пожарно-спасательные подразделения из 40 человек и 12 единиц техники.

- Силами личного состава пожарной охраны была проведена эвакуация жильцов. В результате из жилого дома эвакуировано 25 человек, в том числе шесть детей, - говорится в сообщении.

При этом информация о взрыве экстренными службами пока официально не подтверждается.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, территория дома оцеплена.

Происшествия Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

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