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30.01.2020 14:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области будут реализованы три масштабных инвестпроекта

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В правительстве Самарской области прошло первое в этом году заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе.
В Самарской области построят ферму на 3500 голов крупного рогатого скота. Фото: iStock В Самарской области построят ферму на 3500 голов крупного рогатого скота. Фото: iStock
В Самарской области построят ферму на 3500 голов крупного рогатого скота. Фото: iStock

Совет по инвестициям за последние годы стал ключевой площадкой для предпринимателей и инвесторов, на которой они не только обмениваются опытом и передовыми практиками в различных областях, но также решают многие насущные вопросы.

Фото: iStock
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- Совет по инвестициям является важным каналом коммуникации власти и бизнеса, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Задача состоит в том, чтобы Самарская область стала одним из наиболее инвестиционно привлекательных регионов в стране. Есть первые успехи, первые шаги. Но понятно, что еще многое предстоит сделать.

С докладом выступил руководитель Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин. Эта специальная структура создана при министерстве экономического развития и инвестиций. Агентство в режиме "одного окна" оказывает услуги по поддержке и сопровождению инвестиционных проектов на всех этапах их реализации.

Один из рассмотренных на совете проектов касается организации ускоренного железнодорожного сообщения по маршруту "Липяги - Самара - аэропорт "Курумоч" - Тольятти". Строительные работы планируется разделить на два этапа с использованием существующих железнодорожных путей. Проект должен быть реализован к 2024 году.

Кроме того, на совете была рассмотрена инициатива по строительству животноводческого комплекса "Старое Резяпкино". Он будет включать в себя ферму на 3500 голов крупного рогатого скота и площадки для выращивания молодняка на 5100 голов. Строительство планируется начать в Клявлинском районе уже в этом году.

Еще один проект - "Почты России". Компания намерена создать в Самарской области трехуровневую логистическую систему. Для этого требуется модернизация существующей инфраструктуры, что позволит применить современные автоматизированные технологии по сортировке почтовых отправлений и ускорить доставку писем и посылок до жителей области. Проект будет реализован к декабрю этого года, в результате будет создано около 1500 рабочих мест.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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- Мы рассмотрели ряд новых проектов и условия введения бизнеса в Самарской области, послушали предложения наших деловых общественных организаций. - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Члены совета обсудили новые проекты в сфере транспортной логистики, городского развития, сельского хозяйства, что для нашего региона очень ценно. Хороший темп задан в начале года, и мы очень рады, что инвесторы ценят Самарскую область и условия, которые мы создаем.

Во время заседания совета обсуждался еще ряд вопросов: по организации международных инвестиционных форумов, взаимодействию малого и среднего бизнеса с правительством региона - в том числе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - а также по оказанию информационного сопровождения стартапов для начинающих предпринимателей и самозанятых.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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