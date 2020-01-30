Какие вопросы предприниматели Кузбасса задают местным чиновникам

Проблемы системного характера лучше обсуждать в режиме живого и открытого диалога. В этом убедились кузбасские предприниматели после очередной встречи с главой региона, представителями областного правительства и контрольно-надзорных органов.

Как отметила бизнес-омбудсмен Кемеровской области Елена Латышенко, в процессе переписки с чиновниками часто трудно получить ответ, который бы удовлетворил. И по итогам встречи (заявки на участие в которой подали более ста предпринимателей, прислав актуальные вопросы), вывод напрашивался сам собой: "Лучше один раз увидеть и услышать, чем сто раз написать".

Поскольку одной из главных проблем во взаимоотношениях бизнеса и власти остается избыточное администрирование, первыми взяли слово руководители прокуратуры и налоговой инспекции. Прокурор Кузбасса Павел Бухтояров сообщил, что в прошлом году в регионе, где зарегистрировано свыше семидесяти тысяч субъектов МСП, из сводного плана проверок была исключена каждая четвертая (в том числе в отношении трех резидентов территорий опережающего социально-экономического развития).

- В большинстве случаев не соблюдались сроки и периодичность контрольных мероприятий, иногда в планы проверок включали субъекты малого бизнеса, несмотря на прямой запрет, наложенный законом, - отметил Павел Бухтояров.

Прокуроры отклонили также 130 безосновательных заявлений о проведении внеплановых проверок. Поводом для некоторых из них стали обращения бизнесменов, явно заинтересованных в том, чтобы их конкурентов "покошмарили". В общей сложности выявлено свыше восьмисот нарушений закона. К административной и дисциплинарной ответственности привлечено 239 должностных лиц.

При этом прокуратура, призванная следить за законностью расходования бюджетных денег, вскрыла факты неправомерного получения средств государственной поддержки в Анжеро-Судженске, Осинниках, Мысках и Новокузнецке. Возбуждено четыре уголовных дела. Так, в одном из городов предприниматель по подложным документам воспользовался субсидией на развитие несуществующего бизнеса. А уголовных дел о преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, за год завели более шестидесяти.

Исполняющая обязанности начальника кузбасского УФНС Ирина Антонова сообщила о более чем двойном сокращении количества выездных налоговых проверок за последние пять лет. Если в 2015-м их было 658, то в прошлом году - 313. Процент охвата юрлиц и индивидуальных предпринимателей сократился с 0,66 до 0,35 процента. И жаловаться на действия налоговой инспекции, как и оспаривать их в суде, представители малого и среднего бизнеса стали гораздо реже (число судебных споров за последний год уменьшилось вдвое - с 345 до 179).

- На сайте федеральной службы указано двенадцать критериев, по которым можно самостоятельно оценить свои риски. Кроме того, в прошлом году начал действовать калькулятор по расчету налоговой нагрузки, позволяющий сравнить ее и среднюю зарплату на том или ином предприятии со среднеотраслевыми показателями в регионе, - напомнила Ирина Антонова. - Налогоплательщик также имеет право заявить в инспекцию ходатайство о применении к нему обстоятельств, смягчающих ответственность (лишь бы они были документально подтверждены). К примеру, это может быть тяжелое финансовое положение, признание вины и устранение ошибок (то есть уплата налогов на стадии проверки), социальная направленность деятельности.

К слову, в Кузбассе недавно разработали нормативный акт, который позволил социальным предпринимателям, оказывающим образовательные услуги, получать субсидии (об этом шла речь на предыдущей открытой встрече с бизнес-сообществом осенью прошлого года). А что касается налогового администрирования, то профильная рабочая группа при областном департаменте стратегического развития трижды встречалась с уставшими от повышенного внимания контролеров резидентами территорий опережающего социально-экономического развития - они уже было собрались покинуть ТОСЭР и отказаться от всех льгот.

- Встречи прошли на повышенных тонах, но тем не менее положительный результат есть: наладили диалог, определили формы взаимодействия. И предприниматели хотели бы продолжить такую практику, - подчеркнула Елена Латышенко.

По итогам осенней встречи представителей бизнеса и власти было дано больше двадцати поручений. Все они в той или иной степени выполнены. Например, принято постановление, дополняющее перечень медицинских организаций Кузбасса, которые могут проводить медосмотры иностранных граждан, оформляющих патенты на работу в регионе. В этот список вернут три частных клиники, которые долгое время оказывали такие услуги, однако лишились этой возможности без объяснения - по решению коллегии областной администрации.

После первой встречи с губернатором один из кузбасских предпринимателей наконец-то получил полный расчет по муниципальному контракту и еще до Нового года успел выплатить зарплату работникам и заплатить налоги. А его товарищу по несчастью выдали на руки долгожданный подписанный акт выполненных работ. Перед этим главам муниципальных образований направили под роспись напоминание о необходимости соблюдать закон о контрактной системе, прежде всего не допуская затягивания сроков выполнения обязательств.

Кроме того, в регионе созданы рабочие группы по анализу рынка банковских услуг, проблемам транспортных перевозок, утилизации крупногабаритных шин, развитию малоформатной и нестационарной торговли. С последним направлением сейчас особенно сложно в Новокузнецке. Именно оттуда поступило больше всего жалоб и в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, и в отраслевой департамент. В том числе от организаций, осуществляющих коммерческую деятельность по распространению печатных СМИ в нестационарных торговых объектах (НТО). Постановления об их демонтаже в южной столице региона издаются одно за другим.

- Радует, что предприниматели и представители муниципалитета все-таки сели за стол переговоров, - подчеркнула Елена Латышенко. - И мы настаиваем на том, чтобы в городской схеме размещения НТО появилась специализация "Печать", чтобы способствовать достижению нормативов обеспеченности жителей города информационной продукцией, которая должна быть в прямом доступе. На этот счет есть прямое указание президента страны. И антимонопольная служба дала пояснение, что такая специализация необходима, а ее отсутствие нарушает закон о защите конкуренции. Надеюсь, в ближайшее время проблема решится.

Между тем

На контроле у бизнес-омбудсмена еще несколько вопросов. Среди них - жалоба предпринимателя из города Березовского на отключение от системы теплоснабжения, а также строителей понтонного моста в Юрге, испытывающих трудности с оформлением земельного участка. После январской встречи к ним добавились обращения по поводу создания в Кузбассе программ озеленения городских территорий (чтобы этот вид бизнеса развивался планомерно, а не по прихоти отдельных чиновников), формированию региональной программы развития пчеловодства и оказанию поддержки единственному в области промышленному кролиководческому комплексу полного цикла. "Обращений от предпринимателей меньше не становится, и это хорошо: значит, формат открытого диалога востребован", - резюмирует Елена Латышенко.