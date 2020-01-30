На Алтае судебный пристав незаконно списывала долги

Алтайские следователи передали в суд уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, которая незаконно закрывала производства. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Республике Алтай, женщина обвиняется по статьям УК о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По версии следователей, в течение 2018 года исполнитель Турочакского районного отдела судебных приставов республиканского управления ФССП РФ неоднократно подделывала служебные документы. Этим она старалась облегчить себе работу: вписывала ложные сведения об оплате должниками штрафов и незаконно оканчивала производство.

Должники даже не знали о возбуждении в отношении них исполнительных производств и штрафов самостоятельно, конечно, не оплачивали. В результате наказания за свои правонарушения не несли, соответственно, и в федеральный бюджет деньги не поступали.

Вину обвиняемая не признала и отказалась от дачи показаний. Несмотря на это, следователи уверены, что собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.