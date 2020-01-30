Сможет ли игорная зона в Алтайском крае окупить инвестиции?

В этом году в игорной зоне "Сибирская монета" должно начаться строительство еще одного казино и гостинично-развлекательного комплекса. Инвестор обещает вложить в проект 3,6 миллиарда рублей в ближайшие пять лет. Это позволит увеличить бюджетные поступления от игорного бизнеса. Пока же за пять лет работы единственное казино в "Сибирское монете" принесло казне около 300 миллионов рублей налогов, что в полтора раза меньше, чем было вложено бюджетных средств в инфраструктуру зоны.

Единственное казино принесло казне около 300 миллионов рублей налогов, что в полтора раза меньше, чем было вложено бюджетных средств в инфраструктуру зоны. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности еще в октябре прошлого года заключило соглашение с компанией, учредителем которой является кемеровский предприниматель Алексей Сакварелидзе. Согласно документу, инвестор должен к 2024 году построить на территории "Сибирской монеты" многофункциональный развлекательный комплекс с казино, вложив не менее 3,6 миллиарда рублей. Компания уже арендовала два участка в игорной зоне.

"На первом этапе, в 2020 году, начнется строительство слот-зала на триста игровых автоматов и десять игровых столов. В 2021-2023 годах запланировано возведение гостиницы по франшизе одного из международных брендов. Площадь гостиничного комплекса составит примерно десять тысяч квадратных метров, в нем будет до 150 номеров разных категорий. На третьем этапе в 2024 году построят казино и зоны отдыха", - рассказали корреспонденту "РГ" в профильном управлении.

Для "Сибирской монеты" этот инвестор не новый. Алексей Сакварелидзе является соучредителем двух уже работающих в игорной зоне компаний, которым принадлежит единственное казино Altai palace и гостинично-ресторанный комплекс. Фактически получается, что представители действующего резидента предложили новый проект для дальнейшего развития особой зоны.

Предыдущие попытки региональные властей найти новых инвесторов в "Сибирскую монету", напомним, не увенчались успехом. Компания "Энергия М" из Республики Марий Эл расторгла соглашение об участии в проекте в мае 2015 года. С еще одним резидентом - дочерним предприятием "Роял Тайм Групп", "РТГ-Сибирь" из Татар-стана - правительство края рассталось в начале 2019 года, поскольку компания так и не начала строить казино.

Справится ли резидент со взятыми обязательствами, покажет время. По мнению члена правления Алтайской региональной ассоциации туризма Натальи Гордеевой, то, что за новый проект взялся инвестор, уже работающий в игорной зоне, дает определенную надеж-ду на его реализацию.

- Я думаю, опыт работы действующего казино и гостинично-развлекательного комплекса позволяет просчитывать возможную наполняемость будущих объектов и окупаемость вложений. Мы видим, что резиденту удалось за последние годы существенно нарастить поток туристов в "Сибирскую монету". В том числе благодаря тому, что он не только делает ставку на игорный бизнес, но и активно развивает целый комплекс туристических услуг. Уже несколько лет здесь проводят летний музыкальный фестиваль, созданы условия для отдыха семей с детьми. Сюда едут как жители близлежащих российских регионов, так и туристы из Казахстана, Китая. Тургруппы, приезжающие на Алтай из Поднебесной, в большинстве случаев включают в свой тур посещение казино. Китайских туристов с каждым годом становится все больше. Другой вопрос - насколько хорошо это для региона. Байкал, например, уже не справляется с турпотоком из КНР, - отметила Наталья Гордеева.

Сейчас на территории игорной зоны действует один развлекательный комплекс, предлагающий услуги казино, отдых в четырехзвездочном отеле, а также включающий круглосуточный ресторан, конференц-зал, ночной клуб, паб, бильярд-ный и спортивный залы, летнюю террасу с бассейнами, оснащенными системой подогрева. С момента открытия комплекса с ноября 2014 года здесь побывало 405 тысяч человек. В региональном управлении по туризму и курортной деятельности подтвердили, что число посетителей игорной зоны ежегодно прирастает. Если в 2015 году их было 20,5 тысячи, то за одиннадцать месяцев 2019-го число отдыхающих достигло 131 тысячи.

Заинтересованность предпринимателей, уже работающих в "Сибирской монете", в развитии этого проекта и строительстве новых объектов, во многом связана и с созданием необходимой инженерной инфраструктуры в игорной зоне. Напомним, что первому резиденту пришлось самому обеспечивать развлекательный комплекс теплом, светом и водой в автономном режиме. На момент его строительства из необходимой инфраструктуры здесь была только проложенная в 2012 году щебеночная дорога. На сегодняшний день уже подведены сети газо- и электроснабжения, построена автотрасса. На эти цели из средств бюджета Алтайского края направлено более 760 миллионов рублей. Частные инвестиции в туристические объекты "Сибирской монеты" оцениваются в 1,1 миллиарда рублей.

Региональные власти, конечно, заинтересованы в строительстве новых туристических объектов в игорной зоне. Ведь это позволит быстрее окупить понесенные краем затраты на ее инфраструктурное обустройство и увеличить бюджетные доходы. Пока же за пять лет работы казино и развлекательного комплекса в "Сибирской монете" единственный резидент перечислил в бюджеты всех уровней 302,2 миллиона рублей. Если учесть, что в региональную казну поступает около семидесяти процентов из этих налоговых платежей, то бюджет региона пополнился примерно на 210 миллионов рублей. То есть инфраструктурные затраты окупились менее чем на тридцать процентов. Такими темпами, если в игорной зоне не будут построены новые казино и развлекательные объекты, на возврат бюджетных инвестиций понадобится еще более десяти лет.

Справка РГ

Игорная зона "Сибирская монета" была создана в Алтайском крае в 2008 году. Она расположена в Алтайском районе в 288 километрах от Барнаула и граничит с действующей особой экономической зоной туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь". С ноября 2014 года здесь действует один развлекательный комплекс с казино. Сейчас в "Сибирской монете" зарегистрировано два резидента.