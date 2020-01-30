Иркутский областной суд вынес беспрецедентный приговор водителю внедорожника, требовавшего уважения к себе со стороны других автомобилистов. Он признан виновным сразу по трем статьям: ст. 105, ч. 2 "Умышленное убийство", ст. 112, ч. 2 "Причинение вреда здоровью" и ст. 167, ч. 1 "Нанесение ущерба имуществу".

Как установило следствие, 8 октября 2018 года подсудимый, находясь за рулем "Ленд Крузера", умышленно вытеснил едущий перед ним легковой автомобиль на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение, в результате которого четверо человек, в том числе дети 8 и 12 лет, были экстренно госпитализированы с тяжелыми травмами. Для водителя легкового автомобиля, двигавшегося по встречке, травмы оказались смертельными - он скончался в больнице на следующие сутки.

С места преступления водитель внедорожника скрылся, однако полиция разыскала его. В ходе допроса он признался, что намеренно подрезал легковой автомобиль, которым управляла женщина (!).

- В следственной и судебной практике это беспрецедентный случай привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего особо тяжкое преступление подобным способом, - отметили в СУ СК РФ по Иркутской области. - Следователи очень скрупулезно собирали доказательства, подтверждающие вину обвиняемого в совершении убийства, завуалированного под ДТП.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, приговорил водителя внедорожника к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Водитель внедорожника признался, что намеренно подрезал авто, которым управляла женщина

И сама эта история, и беспрецедентное решение суда вызвали большой общественный резонанс. Вот что пишут в соцсетях: "Эта скотина посчитала, что "бабе за рулем делать нечего", и подрезала автомобиль, который вела женщина. У них это называется "воспитывать". Теперь его будут воспитывать в другом месте. Надеюсь, 15 лет хватит, чтобы понять очевидные вещи". "Таких "учителей" на дороге очень много... Для них вытолкнуть на встречку и отвалить - нормальное поведение, оправданное и принятое в их кругу. И то, что конкретно этому вкатили такой приговор, - уникальная ситуация. Нужно начинать наводить на дорогах порядок. Иначе страшно за руль садиться". "Для меня эта история стала поворотной: я собиралась купить машину, сдала на права. И тут вот это все, и мне стало ясно - я за руль никогда не сяду. Чтобы какая-то скотина оставила сиротами моих детей только потому, что я еду слишком медленно или ошибаюсь, - да ни за что!"