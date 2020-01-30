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30.01.2020 21:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Нарушал, но вынужденно

С судьи сняли обвинение
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8074)
Высшая квалификационная коллегия судей не нашла служебного проступка в действиях Павла Трища - председателя Усть-Пристанского районного суда Алтайского края.

Региональная Квалификационная коллегия судей посчитала серьезным проступком то, что судья рассматривал документы администрации района, подготовленные заведующей юридическим отделом. А она была его женой. Судьи это квалифицируют как конфликт интересов. По закону судья должен был сообщить об этом вышестоящему начальству - председателю краевого суда. И по закону его должны были заменить.

Против бывшего судьи возбудят уголовное дело о взяточничестве

Но обстоятельства сложились так, что заменить Трища было некем. Он был единственным судьей, который на тот момент вообще мог рассматривать дела. Вторая судья пять месяцев находилась на лечении.

Таким образом судья рассмотрел более 75 дел, в подготовке которых участвовала его жена как местный чиновник. Кстати, все его решения были признаны правильными и ни одно из них не было отменено. Эти дела были на основании исков граждан, пострадавших от наводнения.

Их надо было рассмотреть быстро, чтобы люди могли получить помощь и восстановить свое жилье.

В региональном совете судей, куда он сам обратился с заявлением и объяснил ситуацию, его все-таки пожурили. Но проступком его действия не назвали.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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