В Кузбассе ветерану дали пострелять из гаубицы в честь юбилея Победы

Военнослужащие 41-й армии Центрального военного округа устроили для 94-летнего фронтовика-артиллериста Михаила Асанова встречу с "боевой подругой" - легендарной советской легкой противотанковой самоходной установкой - и дали пострелять из современной гаубицы.

Такой подарок фронтовику сделали на Юргинском полигоне в Кемеровской области в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Михаил Асанов так растрогался, увидев спустя столько лет артиллерийскую установку ЗИС-30, что расцеловал ее. А после рассказал молодежи о своих фронтовых буднях.

Артиллеристы также показали ветерану современное оружие - гаубицу "Мста-Б". Фронтовик, не удержавшись, в составе боевого расчета сделал несколько выстрелов. Как отметили в пресс-службе Центрального военного округа, 94-летний ветеран успешно произвел наводку, а после стрельб доложил начальнику бригады о поражении цели.

Асанов рассказал, что девятого мая 1945 года они салютовали в честь Победы именно из пушек ЗИС-30. И очень важно, чтобы нынешнее поколение, как и отцы, и деды, отстаивали мир на родной земле.

Михаил Васильевич Асанов пошел служить в армию 16-летнем возрасте. После курсов младших командиров в мае 1944-го был отправлен на 3-й Белорусский фронт. Боевое крещение получил в боях под Витебском, освобождал Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны и двумя медалями "За отвагу". После службы приехал в Юргу, где работал на машиностроительном заводе.