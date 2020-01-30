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30.01.2020 13:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе ветерану дали пострелять из гаубицы в честь юбилея Победы

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Военнослужащие 41-й армии Центрального военного округа устроили для 94-летнего фронтовика-артиллериста Михаила Асанова встречу с "боевой подругой" - легендарной советской легкой противотанковой самоходной установкой - и дали пострелять из современной гаубицы.

Такой подарок фронтовику сделали на Юргинском полигоне в Кемеровской области в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Михаил Асанов так растрогался, увидев спустя столько лет артиллерийскую установку ЗИС-30, что расцеловал ее. А после рассказал молодежи о своих фронтовых буднях.

Фото: Воронежский Дом журналистов
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Артиллеристы также показали ветерану современное оружие - гаубицу "Мста-Б". Фронтовик, не удержавшись, в составе боевого расчета сделал несколько выстрелов. Как отметили в пресс-службе Центрального военного округа, 94-летний ветеран успешно произвел наводку, а после стрельб доложил начальнику бригады о поражении цели.

Асанов рассказал, что девятого мая 1945 года они салютовали в честь Победы именно из пушек ЗИС-30. И очень важно, чтобы нынешнее поколение, как и отцы, и деды, отстаивали мир на родной земле.

Михаил Васильевич Асанов пошел служить в армию 16-летнем возрасте. После курсов младших командиров в мае 1944-го был отправлен на 3-й Белорусский фронт. Боевое крещение получил в боях под Витебском, освобождал Белоруссию, Литву, штурмовал Кенигсберг. Был дважды ранен. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны и двумя медалями "За отвагу". После службы приехал в Юргу, где работал на машиностроительном заводе.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область 75-летие Победы РГ-Видео

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