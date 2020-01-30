В Новосибирске авиадебошир получил 3,5 года строгого режима

Авиадебошира из Ногинска Московской области суд приговорил к 3,5 годам колонии строгого режима. Как рассказала "РГ" представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова, 37-летний мужчина признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса.

Он обвинялся в хулиганстве, нанесении побоев и оскорблении представителя власти - такой "послужной список" дебошир заработал 14 мая прошлого года. В тот день он должен был вылететь из Новосибирска в Москву, но, проходя на борт по телетрапу в состоянии сильного алкогольного опьянения, вдруг начал поливать нецензурной бранью присутствующих и толкать бортпроводников, пытавшихся его утихомирить.

Его попытались остановить, но мужчина прорвался на борт воздушного судна, зашел в кабину экипажа и ударил командира. Вскоре за ним пришли сотрудники линейного отдела полиции, но и им не сразу удалось выставить буйного пассажира из салона самолета. "Он публично оскорбил сотрудника полиции, унизив его честь и достоинство", - отметила Оксана Горбунова.