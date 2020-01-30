В Новосибирске презентовали очередной проект благоустройства центра левобережья - площади Маркса, которую безуспешно пытаются провести в порядок на протяжении последних десятилетий. На этот раз проект носит громкое название "реновация" и отличается размахом.

В частности, всерьез говорится о том, что площадь - мощный транспортный узел - должна стать пешеходной. Кроме того, 40-летний недострой - ДК "Сибсельмаш", который начали возводить еще в 1979 году, - исчезнет, а на его месте образуется, ни больше ни меньше, "Новосибирск-Сити" - комплекс общей площадью восемьдесят тысяч квадратных мет-ров, с тремя башнями и огромной подземной парковкой.

Смелость идей реноваторов несколько удивила даже представителей власти. Известно, что в мэрии не собираются отказываться от создания в Новосибирске новых пешеходных зон. Но пока успехи здесь довольно скромные. Желание властей превратить в таковую, например, улицу Ленина в центре города, натолкнулось на сопротивление жителей этой самой улицы. Выяснилось, что они почему-то не желают слушать музыку из кафе, разместившихся на закрытой для движения магистрали, - автомобили мешали им гораздо меньше. Естественно, их поддержали и владельцы этих самых автомобилей.

Но улица Ленина - небольшая, и на участке, который хотели превратить в пешеходную зону, нет общественного транс-порта. А вот идея перекрыть хотя бы часть дорог на площади Маркса, где десятки наземных маршрутов и конечная станция метро, способна испугать даже самого отъявленного пешехода.

В стремлении создать пешеходный объект, частично закрыв улицу Ватутина, да еще на пересечении с проспектом Маркса, авторы проекта, как утверждается, следовали пожеланиям экспертов. Каких именно, не прозвучало. При этом главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин идею поддержал, сославшись на исследования транспортных потоков (увы, десятилетней давности), согласно которым объезды перекрытых таким образом зон даже улучшали ситуацию на дорогах.

Намерения реноваторов, конечно, благие.

- Впереди у Новосибирска крупное международное событие - молодежный чемпионат мира по хоккею. Строительство нового ледового дворца повлечет за собой целую цепь решений, связанных с развитием этой территории. Площадь Карла Маркса и одноименный проспект фактически являются воротами для чемпионата. В том виде, в котором они находятся сегодня, начинать событие мирового уровня и принимать гостей нельзя, - пояснил мэр Анатолий Локоть.

И тут с ним нельзя не согласиться. Хаос площади Маркса, застроенной разномастными торговыми центрами, кажется непреодолимым. Не добавляет порядка и непобедимая уличная торговля: барахолку на площади ликвидировали пятнадцать лет назад, но ее "метастазы" продолжают возникать и разрастаться, несмотря на все запреты.

Отдельные "достопримечательности" - недострои: гостиница "Турист" полувековой давности и 40-летний ДК. Но если последнему шансов новый проект не оставляет, то гостинице повезло больше - реконструировать объект инвестор начал в 2018 году, и к ЧМ в 2023 году апарт-отель должен быть сдан. Кстати, гостиница, по проекту реновации, должна стать одной из точек притяжения на площади - другую точку, памятник Покрышкину, предполагают к ней приблизить, отодвинув от башен Сити.

Прямая речь

Роман Дронов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска:

- Перед тем как рассматривать вопрос создания пешеходной зоны на площади Маркса, нужно подумать, куда перераспределить транспорт. А уже потом искать варианты, где можно создать пешеходную зону на этой территории. Мы проведем транспортное моделирование. Но и без этого ясно: чтобы попасть с проспекта Маркса на улицу Титова, надо будет повернуть на Ватутина, потом на Блюхера, а поворот налево там запрещен. А чтобы с Сибиряков-Гвардейцев попасть на проспект Маркса, надо выехать на Новогоднюю, а там тоже не повернешь.