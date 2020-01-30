В регионах обсуждают социальные и другие поправки в Конституцию

Усиление социальной роли государства необходимо, сошлись во мнении участники дискуссий по поправкам в Конституцию в разных регионах страны.

В столице Хакасии Абакане предложенные президентом поправки в Конституцию обсудили на расширенном совещании при республиканском правительстве. "Мы провели уже пять заседаний. Предложения приходят и в группу, и к депутатам. В нашу фракцию, например, от граждан пришло уже более 420 поправок. Есть интересные, с которыми можно работать. Есть, разумеется, политические - вплоть до возвращения к каким-то положениям Российской империи или СССР", - рассказал депутат Госдумы от КПРФ, член рабочей группы Юрий Афонин.

Он напомнил, что в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ вошли ученые, юристы, представители общественности, а также всех фракций Госдумы. "Все понимают, что такие поправки назрели", - отметил Афонин. "Ни у кого не возникает сомнений в необходимости балансировки системы госорганов нашей страны", - добавил он, заметив, что здесь есть разные подходы. "Необходимо усиление социальной роли государства - с этим все согласны", - подчеркнул он.

Салехард - еще одна точка на карте, где прошло обсуждение поправок к Конституции. Сейчас здесь стоят морозы под минус 35 градусов, но обсуждение вышло по-настоящему горячим. Участники дискуссии отметили важность тезисов об усилении роли регионов в принятии решений на федеральном уровне, закреплении в статьях норм о том, что МРОТ в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения, а также принципов достойного пенсионного обеспечения.

"Важно, что обсуждение проходит максимально открыто, люди свободно высказывают свое мнение, - отметил член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Ледков в комментарии "РГ". - Северяне люди прямые, в ходе дискуссии они говорят и о необходимости усиления ответственности чиновников, о качественном улучшении экономической ситуации в стране, об укреплении социальных гарантий. По сути общественный запрос на такие по-настоящему народные обсуждения был сформирован давно, и сейчас он реализуется по всей стране".

На Сахалине в обсуждении поправок в Конституцию приняли участие представители общественных организаций, исполнительных органов власти, депутаты. К дискуссии присоединилась и руководитель Всероссийского движения "Волонтеры Победы", член рабочей группы Ольга Амельченкова. У "Волонтеров Победы" есть идея - внести в текст преамбулы Конституции слова о недопустимости фальсификации истории и сохранении исторической памяти. Эту инициативу поддержали и общественники.

А представители региональной общественной организации "Дети войны" считают, что очень важно узаконить ценность гражданского служения людей, которые безвозмездно помогают развитию страны - активистов и волонтеров. "Страна все больше набирает обороты в развитии гражданского сектора, и, мне кажется, это очень интересное предложение", - считает Ольга Амельченкова.

Тем временем

Представители Ассоциации юристов России разъяснят гражданам значение поправок в Конституцию. Председатель правления АЮР Владимир Груздев предложил включить в план работы ассоциации разъяснительную работу по готовящимся изменениям в Основной Закон. Представители региональных отделений АЮР будут встречаться с людьми, объяснять суть готовящихся изменений.

Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников считает, что нужно максимально широко объяснять гражданам не только нормы, которые планируется внести в Основной Закон, но и значение процедуры общероссийского голосования. "Само голосование будет юридически значимым действием, - подчеркнул он. - Именно от воли граждан будет зависеть, вступают в силу поправки в Основной Закон или нет".

Подготовил Владислав Куликов