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30.01.2020 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске следователи начали поверку после падения снега на женщину

Текст: Никита Зайков (Томск)

Томские следователи начали проверку после сообщений о падении снега с крыши здания на женщину. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Томской области, инцидент произошел возле дома по улице Гагарина, 31.

Фото: iStock
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По предварительным данным, на здании демонтировали наружную вывеску, что и спровоцировало сход снега с крыши пятиэтажки. После падения глыбы снега на женщину ей потребовалась госпитализация.

Следователи приступили к проведению проверки, они установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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