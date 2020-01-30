В Томске следователи начали поверку после падения снега на женщину

Томские следователи начали проверку после сообщений о падении снега с крыши здания на женщину. Как рассказали в Следственном управлении СКР по Томской области, инцидент произошел возле дома по улице Гагарина, 31.

По предварительным данным, на здании демонтировали наружную вывеску, что и спровоцировало сход снега с крыши пятиэтажки. После падения глыбы снега на женщину ей потребовалась госпитализация.

Следователи приступили к проведению проверки, они установят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.