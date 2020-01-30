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30.01.2020 16:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В трех городах Кузбасса ввели режим "черного неба"

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени введен в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Фото: iStock
В Новокузнецке ввели "режим черного неба"

Как сообщила пресс-служба областного правительства, для снижения негативного воздействия на окружающую среду выбросы промышленных предприятий ограничены на 15 процентов с 18.00 местного времени. В столице региона - ровно на сутки: до 18.00 31 января, а в остальных  городах - до 18.00 первого февраля.

Необходимость временного перехода на так называемый режим "черного неба" вызвана сочетанием метеорологических факторов, из-за которых вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха. В такие дни температурная инверсия способствует образованию дымки, тумана и смога. Газы, выпускаемые предприятиями, автотранспортом, а также печной дым - все это концентрируется и буквально "повисает" над землей. При режиме НМУ второй и третьей степени выбросы должны быть сокращены на 20-40 процентов, а при третьем - до 60 процентов.

Нынешней зимой предприятия трех городов области работали в "щадящем" режиме неоднократно. Впервые он был введен в начале декабря.

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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