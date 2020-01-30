В трех городах Кузбасса ввели режим "черного неба"

Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени введен в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, для снижения негативного воздействия на окружающую среду выбросы промышленных предприятий ограничены на 15 процентов с 18.00 местного времени. В столице региона - ровно на сутки: до 18.00 31 января, а в остальных городах - до 18.00 первого февраля.

Необходимость временного перехода на так называемый режим "черного неба" вызвана сочетанием метеорологических факторов, из-за которых вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха. В такие дни температурная инверсия способствует образованию дымки, тумана и смога. Газы, выпускаемые предприятиями, автотранспортом, а также печной дым - все это концентрируется и буквально "повисает" над землей. При режиме НМУ второй и третьей степени выбросы должны быть сокращены на 20-40 процентов, а при третьем - до 60 процентов.

Нынешней зимой предприятия трех городов области работали в "щадящем" режиме неоднократно. Впервые он был введен в начале декабря.